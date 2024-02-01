Лунный календарь стрижек на февраль: какие дни благоприятны

Наступил новый месяц, а значит, многие из нас уже ищут в графике окошко, чтобы записаться в салон красоты на обновление прически. И даже ищут наиболее удачные для этого даты по лунному календарю.

Видео дня

Существует поверье, что сделанный в определенные дни уход за волосами принесет наибольший эффект. Проверить это научно довольно сложно, однако вреда такой подход точно не принесет. Так что OBOZ.UA рассказывает, на какие дни в феврале лучше планировать поход к парикмахеру.

Как распределились фазы Луны в феврале 2024 года

Начнется и завершится нынешний февраль спадающей Луной. Вот как выглядит календарь лунных фаз на этот период

1-9 февраля – спадающая Луна;

10 февраля – новолуние;

11-23 февраля – растущая Луна;

24 февраля – полнолуние;

25-29 февраля – спадающая Луна.

Удачные даты для стрижки

В ближайшие недели будет действительно немало удачных дат для смены прически и работы над своим образом. Записываться в салон следует на следующие даты: 1, 7, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24 февраля. Сделанная в этот день стрижка или укладка должны продержаться долго, кончики волос не должны сечься, а любой уход принести даже больше пользы, чем обычно.

Неудачные дни для ухода за волосами

За весь месяц плохих дат будет всего пять. На эти дни лучше не записываться на процедуры изменения образа. И вот почему.

2 февраля

В целом плохой день для экспериментов с внешностью. Результаты будут непредсказуемы. Особенно неудачным будет окрашивание. Оно может повредить волосы, а цвет ляжет плохо и не будет держаться.

4 февраля

Неудачный день для стрижки. Волосы после нее будут плохо расти и сечься. Сделанные в этот день укладки не продержатся долго.

6 февраля

Лучше воздержаться от экспериментов с прической, они, скорее всего, будут неудачными. Если нужно привести себя в порядок именно в этот день, лучше отдать предпочтение проверенному образу.

16 февраля

Стрижка, сделанная в этот день, окажется неудачной. Результат сильно разочарует.

25 февраля

Постриженные в этот день волосы станут тонкими и слабыми. А вот окрашивание может оказаться удачным. Особенно если краситься в цвет, близкий к своему природному.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о традициях 29 февраля – дня, который выпадает раз в четыре года и есть в календаре этого месяца.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.