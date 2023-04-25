Лунный календарь на май: на какие дни не нужно ничего планировать

Май 2023 перехватывает эстафету затемнений у апреля. Последний месяц весны начнется с затмения Луны. Также половина этого периода пройдет под знаком ретроградного Меркурия.

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Поэтому астрологи рекомендуют более внимательно, чем обычно, относиться к рекомендациям лунного календаря относительно благоприятных и неблагоприятных дней. А OBOZREVATEL публикует этот календарь.

Как распределятся фазы Луны в мае 2023

Начнется и закончится май Луной в растущей фазе. Это периоды, когда следует начинать что-то новое и проявлять большую активность. В нисходящей фазе рекомендуется проводить ревизию своей жизни и избавляться от всего ненужного. А во время новолуния и полнолуния следует останавливаться для отдыха и самоанализа. Новая Луна при этом способствует составлению планов.

В мае 2023 года эти фазы распределятся следующим образом:

рост Луны – 1-4 мая и 20-31 мая;

полнолуние – 5 мая, 19:37 по киевскому времени;

убывание Луны – 6-18 мая;

новолуние – 19 мая, 17:56 по киевскому времени.

Важно также иметь в виду, что лунное затмение достигнет своей максимальной фазы 5 мая в 19:24 по киевскому времени.

Благоприятные и неблагоприятные дни в мае 2023 года

Согласно этим фазам астрологи просчитали, какие дни в мае будут благоприятными, а какие – нет. Они также указали, в какие даты лучше заниматься теми или иными делами.

Благоприятные дни мая – 1,3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 20, 24, 25, 29 число.

Неблагоприятные дни мая – 13, 15, 16, 21, 22 число.

Остальные дни считаются нейтральными.

Если распределять удачные даты для разных занятий, то лунный календарь на май выглядит следующим образом:

удачные даты для бракосочетания (свадьбы, венчания) – 2, 3, 4, 7, 12, 14, 24, 31 мая;

путешествия – 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 19, 20, 26, 27, 29 мая;

различных операций – 1, 2, 3, 4, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 мая;

стоматологических процедур – 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 мая;

удаления зубов – 1, 2, 3, 4, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 мая;

удаление бородавок и пигментных пятен – 1, 2, 20, 25 и 30 мая;

стрижки и покраски волос – 1, 2, 3, 10, 11, 20, 23, 25, 27, 29, 30, 31 мая.

Ранее OBOZREVATEL публиковал посевной лунный календарь на май 2023 года с разбивкой на различные виды работ.

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