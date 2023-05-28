Лунный календарь на июнь 2023: благоприятные дни для стрижки и окрашивания волос.

В зависимости от фаз Луны составляют разные календари: от посевного до астрологического. Есть даже календари красоты, в частности относительно благоприятных дней для стрижки и окраски волос.

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Если верить лунному календарю, некоторые даты положительно повлияют на состояние волос и скорость их роста. Суеверные люди даже говорят, что правильно выбранный день в зависимости от фазы Луны поможет вовлечь в жизнь успех и денежные потоки. OBOZREVATEL публикует лучшие и худшие дни для стрижки в июне 2023 года.

Стрижка волос: благоприятные и неблагоприятные дни в июне

Самыми благоприятными днями для стрижки будут 5 и 6 июня. Стрижка в эти дни сделает волосы послушными и блестящими. Они будут меньше выпадать и быстрее расти.

А вот 8, 19, 20 июня – неблагоприятные дни для новой прически. Говорят, что стрижка не принесет пользы волосам. Более того – есть шанс, что непроверенный мастер даже испортит волосы.

Когда можно окрашивать волосы

Если вы решили изменить цвет волос или закрасить отросшие корни, рекомендуют сделать это 3, 4, 21, 23, 24, 26 июня. Результат превзойдет все ожидания. Новый цвет улучшит имидж и освежит образ. Лучше выбирать менее вредные безаммиачные краски.

Согласно лунному календарю, в июне будет особенная дата, которая словно "зарядит" энергетическим потоком. Следует по возможности записаться к парикмахеру именно в этот день, 29 июня. Прическа придаст энергии, сил и уверенности.

Неблагоприятные дни для окрашивания

Лучше не менять цвет волос 12, 13 и 18 июня. Это самые неблагоприятные дни первого месяца лета. Есть высокая вероятность "сжечь" волосы или получить неприглядный оттенок. Волосы станут иссеченными и непослушными.

Ранее OBOZREVATEL публиковал подробный лунный календарь на каждый день июня.

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