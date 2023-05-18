Лунный календарь на июнь: какие дни будут особенно неблагоприятными

Первый месяц лета обещает быть насыщенным событиями. Согласно астропрогнозу, 1-3 июня Луна будет расти, 4 июня состоится полнолуние, а 5-17 июня на настроение и самочувствие может влиять спадающая Луна.

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После 18 июня Луна снова начнет расти. Специалисты составили календарь на первый летний месяц с советами по каждому дню.

1 июня

Лето начнется со счастливого дня. 1 июня можно смело планировать новые дела и поездки. Кроме того, это удачный период для успешного завершения долгосрочных проектов.

2 июня

Спокойный нейтральный день. Звезды рекомендуют сосредоточиться на работе. Следует обратить внимание на здоровье и самочувствие. Полезны будут физические нагрузки.

3 июня

Есть большая вероятность ссор и недоразумений. Отношения с друзьями, партнером и семьей могут ухудшиться.

4 июня

Астрологи прогнозируют очень гармоничный и насыщенный день. Главное – не прибегать к крайностям и не провоцировать споров.

5 июня

Очень удачный день. Можно браться за любое дело. На работе будут успехи и новые проекты.

6 июня

Следует сконцентрировать внимание на важных делах. Утренний приток энергии может пойти на убыль в течение дня.

7 июня

Идеальный день для творчества. Звезды советуют уделить время искусству, креативу и хобби. Кроме того, удачным будет день и для умственной деятельности.

8 июня

День, вероятно, пройдет с эмоциональными качелями. Будут внезапные смены настроения. Попытайтесь не навредить окружающим своим негативом. На работе в целом день будет удачным.

9 июня

Благоприятный день для реорганизации рабочего места или жилья. Следует обратить внимание на бизнес-планы и выполнять дедлайн вовремя.

10 июня

Запланируйте на этот день активный отдых. Это может быть выезд на природу, пикник, небольшое путешествие или просто прогулка на открытом воздухе.

11 июня

Противоречивый день. Звезды советуют не вестись на провокации, особенно на работе. Вероятны недоразумения с коллегами.

12 июня

Будьте осторожны: важные встречи и переговоры могут внезапно отмениться. Это неудачный день для собеседований и сделок.

13 июня

День потребует от вас точности, внимательности и продуманности. Следует учитывать все мелочи, планируя важное дело или поездку.

14 июня

Банковские операции и сделки с недвижимостью – вот самые удачные сферы для этого дня. Прибыль может существенно возрасти.

15 июня

Гармоничный, уютный и благоприятный день. Можно заняться спортом и провести время с друзьями.

16 июня

Еще один благоприятный день. Особенно удачным он будет для людей, деятельность которых связана с финансовыми операциями или соглашениями с ценными бумагами.

17 июня

Звезды советуют сконцентрироваться на работе. Но не пытайтесь выполнять все задачи сразу. Принимайте решение взвешенно и обдуманно.

18 июня

Не очень удачный день. Пробуйте плыть по течению и не планировать ничего нового. Если есть возможность – просто отдохните дома.

19 июня

Полезными будут духовные практики и самообразование. Благоприятный день для всех начинаний.

20 июня

Вероятно, вы почувствуете злобу и агрессию. Не торопитесь кричать и доказывать свою правоту. Проявите дипломатичность и тактичность. Эмоциональное выяснение отношений не приведет к положительным результатам.

21 июня

Вам захочется развлечений, отдыха, общения и знакомств. Но звезды советуют не быть слишком азартными и проявить осмотрительность.

22 июня

Неблагоприятный день для любых финансовых дел. Лучше уделить внимание семье и при возможности проведите время на природе.

23 июня

Это один из самых благоприятных дней июня. Попытайтесь прислушиваться к интуиции. Возможно, пора воплощать в жизнь давнюю мечту.

24 июня

Все дела, связанные с финансами и недвижимостью, будут успешными. Это самый лучший день месяца для решения денежных вопросов.

25 июня

Звезды прочат успешный и яркий день. Есть высокая вероятность успеха во всех начинаниях. Пора строить долгосрочные планы.

26 июня

Все начинания, проекты и идеи будут удачными. Уверенно идите вперед и достигайте новых целей.

27 июня

Трудный день. Нужно быть готовым к борьбе. Вероятно вы столкнетесь с обманом и лестью. На работе следует проявить осторожность.

28 июня

После тяжелого дня наконец-то станет легче. Удачный день для любви и творчества. Астрологи советуют провести время со своим партнером и пригласить его на свидание.

29 июня

Следует уделить внимание здоровью и не пренебрегать физическими нагрузками. Не пытайтесь угодить всем, оставайтесь верны своим ценностям.

30 июня

Последний день месяца будет нейтральным. Можно подвести итоги и составить планы на будущее.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, каким знакам зодиака будущее лето принесет большой успех.

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