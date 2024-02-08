Лук не будет портиться месяцами: названо одно место, которого следует избегать любой ценой

Обычно лук хорошо хранится в течение долгого времени. Это выносливый овощ, способный пережить всю зиму. Однако проблемы может вызвать хранение в неподходящих условиях.

Если положить запас лука не туда, овощ начнет прорастать, гнить, станет мягким или покроется плесенью. OBOZ.UA рассказывает о правильном хранении дома, которое поможет избежать всех этих неприятностей и сохранить в мякоти как можно больше полезных веществ.

При правильном размещении лук может не портиться в течение шести месяцев. Но для этого его ни в коем случае нельзя хранить в холодильнике. Высокая влажность в его камере приведет к тому, что овощ станет мягким, потеряет хрустящесть и вскоре начнет загнивать. Вообще, в холодильнике все условия противоположны тому, в чем нуждается лук. А ему подходит умеренное тепло и сухой воздух.

Единственное исключение из этого правила, это очищенный и нарезанный лук. Даже просто разрезанный на половинки. В таком виде его действительно лучше хранить в холодильнике. Однако недолго, так как из разрезанного плода быстро испаряется сок и содержащиеся в нем полезные вещества. Холодильник способен замедлить этот процесс, но не остановить его полностью.

Где тогда лучше хранить лук? Эксперты советуют складывать его в кладовую. Овощ должен находиться в сухом, прохладном (но не холодном) и хорошо вентилируемом месте. Движение воздуха очень важно при этом. Именно поэтому ящик – тоже не самое лучшее место для лука.

Еще одно важное условие хранения лука – это правильное соседство. Он не должен лежать рядом с картофелем и другими чувствительными к этилену продуктами. Овощ выделяет этот газ и тем самым провоцирует картофель прорастать быстрее. Один из немногих продуктов, которые безопасно хранить вместе с луком, — это чеснок, поскольку он предпочитает такую же среду.

Для достижения наилучшей сохранности, достаньте купленный лук из упаковки и сложите в сетчатую торбу или перфорированный пакет, чтобы обеспечить надлежащую циркуляцию воздуха. После этого поместите его в шкаф или на полку кладовки, подальше от приборов отопления или других источников тепла. Так ваш овощ дольше сохранится крепким и хрустящим и с достаточным содержанием питательных веществ.

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