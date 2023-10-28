Лучший способ избавиться от пыли дома: советы от экспертов по уборке

Пыль скапливается даже в самых чистых домах. Смесь мелких частиц, таких как клетки кожи, грязь, волокна одежды и текстиль могут не только создавать визуально неэстетический эффект, но и вызвать проблемы со здоровьем.

Важно соблюдать режим уборки и регулярно вытирать пыль. Издание Apartment Therapy рассказало о самом эффективном способе избавиться от пыли дома.

Как избавиться от пыли

Шаг 1. Соберите свои средства для пыли

Для вытирания пыли не требуется много инструментов и средств. Понадобятся лишь некоторые вещи, которые, вероятно, уже есть в вашем доме. Для начала Карина Тонер, менеджер в Spekless Cleaning, предлагает взять салфетку из микрофибры или ткани, пылесос с насадкой для пыли и мягкое универсальное чистящее средство.

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Шаг 2. Расчистка

Прежде всего, уберите беспорядок с поверхностей, которые вы собираетесь очистить от пыли, чтобы обеспечить легкий доступ.

Шаг 3. Микрофибра

Используйте ткань из микрофибры или тряпку для сухой очистки поверхностей, таких как полки, столешницы и электронные устройства. Если вы чистите пыль со стен или высокой мебели, всегда начинайте с самых высоких точек комнаты, а затем двигайтесь вниз – это будет предотвращать оседание пыли на очищенных поверхностях.

Шаг 4. Пылесос для мягких поверхностей

Используйте пылесос со щеткой для пыли для удаления мусора с мягких поверхностей, таких как обивка, шторы и абажуры.

Шаг 5. Влажная уборка

Для поверхностей, требующих более тщательной очистки, следует слегка смочить ткань из микрофибры универсальным моющим средством (но не намачивать ее).

Как убрать пыль с вентилятора

Вентиляторы могут легко накапливать частицы пыли, затем разносить их по комнате. Эксперт рекомендует использовать салфетку из микрофибры или пылесос с длинной насадкой, чтобы очистить отдельные лопасти вентилятора одну за другой. Уилл Коттер, главный операционный директор FreshSpace Cleaning, также советует осторожно вытирать пыль из корпуса вентилятора, включая любые осветительные приборы, тканью из микрофибры.

Как убрать пыль из жалюзи

Используйте салфетку из микрофибры или одноразовую салфетку для пыли. Начните сверху и двигайтесь вниз с обеих сторон жалюзи. Затем переключите свое внимание на эти подоконники. Для более глубокой очистки можно даже использовать пылесос с насадкой в форме щетки.

Как убрать пыль со стен

Всегда очищайте стены от пыли сверху вниз, начиная с отделки и продвигаясь вниз к плинтусам. Тонер рекомендует использовать швабру из микрофибры или ткань, намотанную на швабру, уделяя особое внимание углам.

Как очистить растения от пыли

Покрытые пылью листья растений могут препятствовать правильному росту зелени. Убрать пыль из растений можно мягкой влажной тканью – это не только удаляет пыль, но и позволяет растениям лучше дышать.

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