Лучшее средство для отбеливания школьных блузок: что добавить в стиральную машину

Новый учебный год – это пора белых блузок и рубашек, на которых дети оставляют множество пятен. Загрязнения оставляют и перекусы на перерывах, и краски с уроков рисования, и трава из школьного двора, и паста от ручки, и много других предметов. Бороться с этим приходится регулярно. Конечно, на помощь может прийти традиционный хлорный отбеливатель, но он быстро портит ткань.

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К счастью, решить проблему помогают копеечные подручные средства. Подойдут они также и для взрослой одежды, а еще для постельного белья, полотенец и других вещей. OBOZREVATEL рассказывает о полезном лайфхаке.

Итак, чтобы отбелить вещи, вам понадобятся перекись водорода в аптечной концентрации и белый уксус. Использовать их можно как вместе, так и по отдельности.

Чтобы воспользоваться силой двух средств одновременно, положите белые вещи в барабан стиральной машины и налейте в них один стакан перекиси и полстакана уксуса. В отсек для стирального средства добавьте свой привычный порошок или гель и стирайте одежду на длительном (не менее часа) режиме при температуре 60 градусов. Или, если вещам не подходит такой режим, при максимально возможной температуре.

В растворе перекиси белые вещи можно замачивать перед стиркой, чтобы вернуть им белизну. Для этого в тазу с теплой (30-35 градусов) водой разведите 3 столовых ложки средства. В этот раствор положите одежду и оставьте на 20-30 минут. Периодически одежду помешивайте, чтобы перекись лучше подействовала. После замачивания постирайте ее, как обычно.

С помощью уксуса можно вымывать серый или желтый налет из текстиля и возвращать ему мягкость. Для этого просто добавьте во время очередной стирки белых вещей стакан средства в отсек для кондиционера. Стирайте одежду в наиболее подходящем для нее режиме. В результате она должна засиять белизной.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие вещи нельзя стирать кислородным порошком – еще одним популярным средством с отбеливающим действием.

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