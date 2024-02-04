Лучше выбрать сорт или гибрид: эксперты дали советы дачникам

Сорт или гибрид – "гамлетовский" вопрос для садоводов и огородников. Выбор культуры зависит от типа почвы, погодных условий, особенностей севооборота. Популяционные сорта и гибриды имеют специфические требования к выращиванию.

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Огородники говорят, что гибриды быстрее растут и развиваются, поэтому высевать их можно позже. Эксперты рассказали, когда лучше высаживать сортовые растения, а когда – гибридные.

Сортовые культуры

Сортовые культуры выводят после многолетнего отбора и размножения наиболее урожайных и стойких растений. Они сохраняют свойства и в последующих нескольких поколениях, однако важно следить, чтобы сортовые культуры не переопылялись с растениями других сортов – иначе существует риск ухудшения характеристик.

Гибриды

Гибриды получают в результате скрещивания различных сортов. Первое поколение гибридов обозначают знаком F1. Огородники говорят, что эти культуры могут давать более обильный урожай и не так сильно, как сортовые растения, подверженные разным болезням. Однако следует отметить, что указанные свойства характерны только для первого поколения гибридов. Поколение F2 не повторяет исходные качества гибрида F1, а через несколько поколений растения полностью вырождаются.

В засушливых условиях и легких почвах гибриды отличаются жизненной силой и надежным урожаем. Корневая система гибридных культур развита лучше, поэтому они более быстро и качественно усваивают воду и питательные вещества.

Преимущества сортовых растений

хорошо выдерживают ранние посевы;

медленнее развиваются осенью;

обладают высоким потенциалом урожайности;

применение регуляторов роста и развития не обязательно;

большее разнообразие сортов.

Преимущества гибридов

несколько более высокий потенциал урожайности;

меньшая склонность к болезням и регенеративный потенциал;

менее уязвимы к перепадам температур и недостатку влаги;

более быстрое начало вегетации и лучше развитая корневая система.

Эксперты отмечают, что в засушливых регионах лучше будут расти гибриды, и в целом они обладают более высокой зимостойкостью. Однако при этом посевной материал следует ежегодно обновлять, а повторное выращивание гибридов не будет результативным.

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