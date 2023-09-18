Лучше будут расти и цвести: какие пять растений обязательно нужно обрезать в сентябре

Сентябрь – ключевой месяц в садовом календаре, утверждают эксперты по выращиванию растений. В этот период температура начинает снижаться, могут наступать ночные заморозки и практически все растения готовятся к зимнему покою.

Им можно в этом помочь. Одна из самых распространенных процедур – обрезка. Она помогает оздоровить растение в преддверии зимы и сэкономить ему силы на подготовку к холодному сезону. OBOZREVATEL собрал список видов, которым такой уход необходим больше всего.

Розы

В сентябре самое время обрезать кустовые розы. С растений снимают старые и больные ветви, удаляют сухостой, придают кустам форму. Однако нежные сорта а также розы, которые цветут осенью, лучше не трогать. Оптимальное время для их обрезки – весна.

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Кусты, цветущие летом

У этих растений как раз завершился сезон цветения, а это значит, что именно в сентябре идеальный период, чтобы позаботиться о них. Легкая обрезка лишнего стимулирует их к более интенсивному росту и будет способствовать более пышному цветению следующим летом.

Многолетние растения

Любые декоративные многолетники в сентябре можно подвергнуть обрезке – удалить с них увядшие цветы, убрать больные ветки. Иногда это может спровоцировать даже новое цветение. Оно будет недолгим и не слишком интенсивным, поэтому вред растению перед зимой не нанесет.

Лиственные деревья

Не плодовые деревья в сентябре замедляют хождение сока и начинают готовиться к зиме. Поэтому обрезка и формирование кроны повлечет за собой меньший стресс. А еще они с меньшей вероятностью после процедуры заболеют.

Малиновые и виноградные лозы

Некоторые эксперты советуют по завершении сезона плодоношения обрезать стебли малины вплоть до уровня земли. Это должно спровоцировать ее на интенсивный рост в следующем году. Что касается винограда, то сентябрьская обрезка помогает растению направить все силы на доведение до спелости плодов, а не поддержание листьев.

Какие растения не стоит обрезать в сентябре

Кусты, цветущие весной. В этот период они уже заложили бутоны и обрезка нанесет им вред.

Чувствительные к холоду виды. Обрезка в сентябре может стимулировать их на рост новых побегов, что сделает их еще более уязвимыми к морозу.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие деревья и кустарники не стоит сажать осенью, ведь они не успеют прижиться к зиме.

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