В нашем обществе, особенно во времена испытаний, благотворительность и волонтерство становятся едва ли не главными двигателями добрых перемен. Тысячи неравнодушных граждан ежедневно жертвуют свое время, средства, усилия, чтобы поддержать нуждающихся в помощи. И это, безусловно, бесценное проявление человечности и сопричастности.

Но, несмотря на всеобщее восхищение благодетелями, далеко не все решаются присоединиться к их рядам. И причины этого не всегда очевидны. Кроме нехватки времени или ресурсов, иногда людей останавливает страх, что их вклад окажется недостаточным, которые воспримут в качестве скупых или безразличных. Этот иррациональный, но столь по-человечески понятный страх неблагодарности может стать настоящим препятствием на пути к благотворительности.

Давайте попробуем разобраться, откуда же берется этот страх и как его преодолеть. Прежде всего стоит отметить, что здесь часто срабатывает наша склонность к сравнениям. Мы видим кого-то, кто жертвует на благотворительность сумасшедшие суммы или отдает волонтерству все свое время – и на этом фоне наш скромный вклад кажется таким мизерным, чуть ли не позорным. Вместо того чтобы ценить собственное желание помочь, мы унижаем себя за "недостаточность" этой помощи.

Интересно, что такие сравнения и самоедство более характерны для людей социально активных, амбициозных, ориентированных на успех. Их высокие требования к себе парадоксальным образом оборачиваются неуверенностью, страхом не отвечать собственным же стандартам. "Если я не готов отдавать на благотворительность половину своего заработка и все свободное время – то имею ли вообще право называться благодетелем?" – так рассуждают эти вечные максималисты.

Но на самом деле, за таким перфекционизмом часто кроется элементарный страх оценки. Ведь признать, что ты помогаешь хоть немного – это автоматически подвергать себя определенным ожиданиям и возможной критике. Гораздо безопаснее вообще держаться в стороне, не выдвигаться. Никому же не придет в голову упрекать тебя за пассивность – это вроде бы норма. А вот приобщиться, пусть и по силе своих возможностей – это привлечь к себе дополнительное внимание, а вдруг оно будет неблагосклонным?

К тому же не стоит сбрасывать со счетов и такой фактор, как травматический опыт. Если в прошлом человек сталкивался с неблагодарностью или даже осуждением за свои добрые поступки – вполне естественно, что теперь опасается повторения той же ситуации. "Зачем я буду что-нибудь делать, если этого все равно никто не оценит?" – так может рассуждать человек, у которого благие порывы то и дело наталкивались на критику или непонимание.

Особенно уязвимы к этому страху неблагодарности люди с размытыми личными границами. Те, кто привык подстраиваться под чужие ожидания, бояться конфликтов, ставить интересы других выше своих собственных. Для них даже мысль о том, что их усилиями кто-то может быть недоволен – как ножом по сердцу. Поэтому они предпочитают избегать любых ситуаций, где есть минимальный риск получить негативный фидбек.

Но можно ли как-то преодолеть этот страх, вырваться из ловушки вечного самоунижения и ожидания неблагодарности? Так можно! И самый первый шаг на этом пути – осознание. Надо честно признаться себе: "У меня страх, что моя помощь может быть воспринята как недостаточная". Уже сама эта констатация, вынос страха из сферы бессознательного – это начало увольнения.

Далее следует задаться простым, но таким важным вопросом: а что для меня означает "достаточная" помощь? Какие мои внутренние критерии "правильного" волонтерства? И не слишком ли я завышаю планку, ориентируясь на какие-то недостижимые идеалы? Часто уж просто от осознания иррациональности своих страхов человеку становится легче. Оказывается, никто действительно не требует от нее жертвовать всем и сразу – большинство этих требований существует только в ее собственной голове.

Могу посоветовать бороться с негативными прогнозами конкретными фактами. Вместо того чтобы представлять, как кто-то оценит ваш вклад – пообщайтесь с реальными благотворителями, почитайте отзывы от тех, кому они помогают. Скорее всего вы увидите, что люди искренне благодарны за любую помощь, что никто не взвешивает ее на каких-то воображаемых весах. Ведь когда речь идет о добре – количество действительно не имеет значения, важна лишь искренность умысла.

Другая важная практика на пути преодоления страха неблагодарности – это развитие самосочувствия. Попытайтесь относиться к себе с большей теплотой и пониманием. Вы делаете то, что можете – и это здорово. Никто не имеет права вас осуждать, а если и найдется кто-то слишком критический – это его проблемы, а не ваши. Вы же просто делайте свое дело и знайте – даже малейшее проявление доброты делает этот мир лучше.

И наконец – фокусируйтесь на самом процессе создания добра, а не на оценках. Помогайте не ради похвалы или признания, а потому что вам это действительно важно. Помните, что самая большая награда для благотворителя – это улыбка тех, кому он помог, чувство причастности к переменам. Все остальное – мысли, суждения, чье-то недовольство – это просто белый шум, недостойный вашего внимания.

Поверьте, мир не так уж суров к своим благотворителям. Если вы помогаете от всего сердца – люди это чувствуют. И даже если найдется кто-то, кому этого будет "мало" - не берите это близко к сердцу. Вы же не можете угодить всем. Да это и не нужно – ведь самый главный судья для благотворителя – это его собственная совесть. И если она спокойна – значит, вы все делаете правильно.

Не бойтесь делиться своим теплом с миром. Даже если иногда кажется, что этого тепла маловато – поверьте, для кого-то оно может стать последним лучиком надежды. Не унижайте свою доброту, не ставьте ее на службу чужим ожиданиям. Просто будьте собой – и этого будет предостаточно.

И пусть все наше волонтерское движение базируется на этом принципе достаточности и благодарности. Ведь мы все – от мультимиллионера, отдающего на благотворительность львиную долю состояния, до пенсионера, принесшего в центр помощи домашние консервации – равноценно нужны и важны. Ибо мы не соревнуемся в доброте, а просто несем ее в мир. Кто сколько может и как умеет.

И знаете, что самое удивительное? Когда мы наконец-то принимаем свой вклад как "достаточный" – он начинает расти. Оказывается, что мы способны больше, чем сами о себе думали. Что наши ресурсы – не постоянная константа, а величина, которая увеличивается пропорционально нашему доверию и бесстрашию.

Давайте же доверять своему сердцу. Присоединяемся, даже если кажется, что наша часть – капля в море. Ведь на самом деле каждая капля – это океан перемен, это целая вселенная заботы и сопричастности.

И пусть нас ведет не страх чужой неблагодарности, а собственное ощущение правильности и потребности того, что мы делаем. Остальные – это дела второстепенные. Главное – любить. И этой любви всегда будет достаточно: и другим, и нам самим.