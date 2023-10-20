Лишь четыре украинских слова начинаются на букву 'и': их знают не все

Новое правописание было введено еще в 2019 году, но не все его нормы еще известны всем украинцам. Например, многие до сих пор не знают, что отныне в украинском языке вполне оправдано и нормировано использование слов на букву и.

Что это за слова и почему появилось такое правило, объяснил известный языковед и популяризатор украинского языка Александр Авраменко. В своем уроке он рассказал, что таких слов существует четыре и назвал их все.

Авраменко напомнил, что до сих пор было жестким правилом – в украинском языке нет слов на букву и. Его изучали в первом классе вместе с алфавитом. Однако с утверждением нового правописания из этого правила было сделано несколько исключений.

Видео дня

Междометие ич!

Это служебное слово эмоционально усиливает смысл сказанного. Например, можно сказать: "Ич, який хитрий" или "Ич, яка гарна". Его употребление похоже на употребление устойчивого словосочетания "ти ба".

Икати

Этим глаголом описывают специфический способ произношения. Если человек говорит вместо звука і звук и, он "икає".

Ирод и ирій

Еще два слова являются параллельными формами более привычных слов: исторического имени Ірод и слова "ірій", обозначающего место зимовки птиц или обиталище душ умерших. Именно так, со звуком и в начале их произносили в древности. Поэтому эту традицию возобновили в новом правописании.

Отметим также, что с буквы и могут начинаться некоторые имена собственные. К примеру, имя корейского диктатора Кім Чен Ина, или определенные географические термины, как город Игдир в Турции.

Ранее OBOZ.UA объяснял, почему новое правописание изменило написание слова проект на проєкт.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.