Грозы не отступят? Синоптики дали прогноз на начало недели в Украине. Карта

В Украине в начале этой недели погода будет преимущественно облачной – во многих регионах будет дождь. В то же время, температура воздуха по всей территории страны удержится на уровне +25 °С.

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Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре. Ветер прогнозируется 7-12 м/с, переменных направлений.

В понедельник, 26 июня, осадки прогнозируются по всей территории Украины. Температуру воздуха днем синоптики предполагают на уровне +23…+25 градусов. На юге и востоке будет теплее, температура удержится на уровне +26…+28 градусов.

Во вторник, 27 июня, дожди отступят с юга страны, в остальных регионах осадки прогнозируются и днем, и ночью. Температура по стране в среднем прогнозируется на уровне +22…+25 градусов.

По данным синоптика Наталки Диденко, в центральной части дожди ожидаются Винницкой и Днепропетровщине. Полтавщина, Кропивницкий с районами, Черкасская область - без осадков.

В Киеве вторник будет без осадков, солнечно и +23 градуса.

В среду, 28 июня, температура будет, как и накануне, также будет дождь, но теперь уже грозы минуют только Киевскую, Житомирскую и Винницкую области. Воздух прогреется в среднем до +20…+25 градусов. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, переменная облачность.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики прогнозируют разгар лета очень жарким без значительных осадков. Июнь оказался достаточно изменчивым, но впереди украинцев ждет стабильно сухой сезон с температурой на 1-2 градуса выше нормы.

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