Легкий способ очистить сырой каштан: неожиданно полезный лайфхак

Каштан – это низкокалорийный орех, насыщенный витамином C. Из него можно приготовить много различных десертов и закусок. Обычно съедобные каштаны варят или жарят.

Но не так-то легко очистить этот необычный продукт. Издание Japan Today опубликовало полезный лайфхак, который поможет с этим легко справиться.

Поставьте сырые каштаны на ночь в морозилку. Затем извлеките их и сразу залейте кипяченой водой, и оставьте на 5 минут.

Далее извлеките орехи, срежьте плоское дно ножом и очистите руками скорлупу. Этот легкий трюк не требует больших усилий и времени.

Из каштанов можно не только делать разные вкусности, но и использовать в хозяйстве.

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Средство против насекомых и вредителей

Положите несколько каштанов в шкаф или гардероб. При высыхании начнут выделяться химические вещества, которые не очень нравятся насекомым. Таким образом, вы сможете спасти вещи от моли.

Средство для мытья

Конский каштан содержит химическое вещество, похожее на мыло, которое используют для очистки.

Размельченные каштаны следует поместить в банку с горячей водой минимум на 12 часов. Затем осторожно процеживаем молочную жидкость и используем ее в качестве моющего средства.

Но не используйте раствор для уборки светлых поверхностей или ткани.

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