Лаванда будет цвести без остановки: как правильно подкормить

В профессиональных кругах ведутся дискуссии о необходимости подкормки лаванды. Одни говорят, что удобрения лаванде не нужны – растение привыкло к бедным почвам и может "довольствоваться малым". Другие настаивают, что без подкормки растение будет цвести не так долго и будет иметь менее насыщенный аромат.

Видео дня

При недостатке питательных веществ листья и стебли лаванды начнут болеть. Цветы станут блеклыми и слабыми, а соцветия будут опадать. Чем подкормить лаванду – читайте в материале OBOZREVATEL.

Полезные удобрения

Лаванде не нужны органические удобрения, ведь в естественной среде ее роста органика почти отсутствует. Напротив, органические удобрения станут питательной средой для вредителей и возбудителей болезней.

Так что лучше подкормить лаванду минеральными удобрениями. Любые комбинации с калием и фосфором положительно повлияют и на рост, аромат и цветение. Азот использовать можно, но очень осторожно и в небольших количествах – например весной советуют внести нитрофоску: это азот, сбалансированный с калием и фосфором.

Толченая яичная скорлупа также принесет пользу, ведь будет постепенно наполнять почву минеральными компонентами.

Правила подкормки

Удобрения нужно вносить при поливе, особенно в условиях летнего зноя и длительного отсутствия дождей.

Кроме того, подкармливать можно, используя гранулированные средства при рыхлении почвы или мульчировании.

Периодичность внесения удобрений

Азот нужен лаванде в период активной вегетации. Когда начинают формироваться бутоны, азотные удобрения советуют исключить и перейти на калийно-фосфорные препараты.

Обычно в первые годы лаванда вообще не нуждается в дополнительных питательных веществах. Эксперты советуют начинать подкормку примерно через 4 года после посадки.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие цветы привлекают бабочек и что стоит посадить, чтобы сделать сад красивее.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.