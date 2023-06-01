Какие цветы привлекают бабочек: что посадить, чтобы сделать сад красивее

Цветочный сад сам по себе является местом полным красоты. Но его можно сделать еще более прекрасным, если привлечь к растениям самых красивых насекомых-опылителей – бабочек.

Видео дня

Как выяснил OBOZREVATEL, сделать это не так сложно, если высадить цветы, нектаром которых бабочки питаются. Это обязательно будут растения с ярким цветением, ведь эти насекомые ориентируются в том числе и по цвету. Также такие цветы в большинстве своем имеют прекрасный сладкий аромат. Так что от такой организации сада все будут только в выигрыше.

Какие проблемы могут возникнуть из-за бабочек

У этой замечательной медали не может не быть оборотной стороны. И этой оборотной стороной являются гусеницы. Слетаясь на цветы, бабочки не только собирают с них нектар, но и откладывают на растениях яйца, из которых вылупляются их личинки – гусеницы. И питаются эти создания листьями. Поэтому тем, кто хочет любоваться взрослыми насекомыми, следует быть готовыми к последствиям деятельности их "детей".

Впрочем, из гусениц позже получится еще больше бабочек, так что эту неприятность можно и потерпеть, если речь идет не о сельскохозяйственных растениях, а исключительно об эстетической стороне. Однако опытные садоводы предупреждают – с бабочками-белянками лучше не мириться. Они живут на растениях семейства капустных и наносят им серьезный вред.

Далее поговорим о растениях, которые нравятся бабочкам. Разделим их на многолетние виды и однолетние.

Многолетние цветы

Астры

Лучше выбирать два сорта – новобельгийский и сорт Marcinki. Первые начнут цвести в конце лета и будут радовать цветами до сентября, вторые подхватят эстафету сразу после и будут цвести до заморозков. Все бабочки бабьего лета будут у вас в саду.

Буддлея

Это довольно крупный куст, который может вырастать до 2 метров. Его фиолетовые цветки обладают сладким медовым ароматом, который так нравится бабочкам. Цветы на буддлее буяют с августа и до самого ноября.

Гелениум осенний

Цветы этого растения напоминают ромашку и имеют наиболее привлекательный для бабочек окрас желтого, оранжевого и красного цветов. Зацветает гелениум в середине лета и радует цветами до поздних холодов. Бабочки любят его за большое количество нектара.

Ваточник сирийский

Достаточно высокие (до 1,5 м) растения в середине лета выпускают оранжевые или фиолетовые соцветия, обладающие необычным ароматом с нотками ванили или шоколада. Бабочки обожают это благоухание и слетаются на ваточник целыми стаями. Впрочем, это растение является инвазивным видом, поэтому придется строго контролировать его распространение, если не хотите, чтобы оно захватило весь участок.

Гелиотроп

Особенность крупных, до 12 см, соцветий растения в том, что они оборачиваются вслед за солнцем. Также эти цветы обладают сладким ароматом с нотками ванили, очень приятный для бабочек. Цветет гелиотроп практически весь тёплый сезон.

Лаванда

Аромат этих цветов трудно перепутать с чем-то еще. Лаванда может образовывать невероятной красоты сине-фиолетовые ковры из цветов, на которые слетается множество бабочек. Эту красоту можно наблюдать с июня по октябрь.

Лиатрис колосковый

Травянистое растение радует любителей цветоводства соцветиями белого, сиреневого и розового цветов. Они появляются примерно в середине лета и цветут в течение 30-40 дней, привлекая бабочек.

Эхинацея пурпурная

Эта родственница астры в начале августа выпускает большие цветы разных оттенков розового, бордового, сиреневого и белого цвета. Цветение продолжается до октября.

Посконник

Еще один поздний летний цветок. Щитковидные соцветия появляются примерно в середине этой поры и цветут до осени. Чаще посконник бывает пурпурно-розовым, но можно найти и белые сорта.

Золотарник

Пушистые соцветия жизнерадостного желтого цвета любуют глаз все лето – с мая по сентябрь. Бабочек они привлекают и запахом, и яркой окраской.

Однолетние цветы

Чаще всего для привлечения бабочек рекомендуют три вида: агератум голубой, космею дваждыперистую и цинию. Космея зацветает первой в середине июня и выпускает белые, розовые и красные цветки до конца сентября. Пора цинии наступает в разгар лета. До самого начала заморозков она любует глаз ярко-оранжевыми, желтыми или красными корзинками. Агератум распускается в июле и цветет до конца осени. Он распускается шаровидными соцветиями, наполненными нектаром.

Среди других однолетних цветов, которые станут магнитом для бабочек, можно назвать рудбекию, бархатцы, шалфей, душицу, календулу, львиный зев, разные молочаи и фиалки. Выбирать цвета этих растений можно по своему вкусу, ведь они могут похвастаться большим богатством оттенков.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие садовые цветы можно употреблять в пищу людям.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.