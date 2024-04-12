Лайфхак для родителей: как без нервов отмыть разрисованные стены

Опытные родители знают, как непросто бывает в период, когда у ребенка начинают просыпаться творческие наклонности. Удерживать фантазию юного художника не хочется, чтобы не мешать его развитию, но и перспектива жить в доме с пятнами на стенах кажется не очень приятной. Возникает серьезный конфликт интересов: вечная уборка или безусловная поддержка в семье.

Но, если в вашем доме стены не оклеены обоями, а окрашены, проблему можно решить довольно легко. OBOZ.UA рассказывает, как отмыть их от последствий творческих порывов малыша. А заодно отчистить от следов, которые оставляют домашние животные, и других пятен.

Главные правила

Чистить окрашенные стены не так уж сложно. Нужно запомнить всего несколько простых правил. В первую очередь откажитесь от любых абразивов – щетки и порошки могут повредить краску. Любые растворы или инструменты следует сначала проверить в незаметном месте на предмет их взаимодействия с краской – некоторые могут ее растворять и смывать.

Правильный алгоритм чистки стен

Начните с того, что полностью удалите с поверхности стены грязь, пыль и твердые частицы. Уборка будет влажной, поэтому убедитесь, что вы при этом не размажете по поверхности сухую грязь. Поэтому пройдитесь по стене пылесосом с мягкой насадкой или почистите ее сухой тряпкой.

Далее приготовьте чистящий раствор на основе средства для посуды. Разведите в ведре с водой несколько капель жидкости или геля, пока не появится небольшое количество пены. Далее окуните чистую тряпку в этот раствор, как следует отожмите ее и круговыми движениями аккуратно протрите влажной тканью всю поверхность стены. Следите, чтобы при этом на ней не оставались мокрые пятна и потеки.

Борьба со стойкими пятнами

Для того чтобы отчистить детские каракули или другие стойкие загрязнения, вам понадобится достаточно деликатное, но при этом мощное чистящее средство. Приготовить его можно своими силами. Для этого смешайте 1/2 стакана пищевой соды с 1/4 стакана воды до образования густой пасты. Наберие небольшое количество такой пасты на тряпку и аккуратно вотрите в пятно. Но не давите слишком сильно. Сода хоть и мягкий, но все же абразив. Если после такой чистки пятно все еще осталось, нанесите на стену немного содовой пасты и оставьте действовать на несколько минут, а затем повторите процедуру чистки.

Если сода не справляется, попробуйте обработать пятно аптечной перекисью водорода. Промочите ею чистую ткань. Площадь увлажненной перекисьюй тряпки должна быть достаточно большой, чтобы полностью покрыть пятно. Приложите ее к загрязнённому месту и слегка прижмите к стене. Держите так тряпку в течение нескольких минут. Когда перекись растворит пятно, просто сотрите остатки влажной тканью и дайте стене высохнуть.

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