Куда нельзя ходить в шортах: могут не пустить даже на порог

Непременный спутник летнего зноя – это шорты. В такой одежде можно пережить даже экстремально высокие температуры. Но проблема в том, что дресс-код позволяет появляться в шортах далеко не в каждом учреждении.

Видео дня

OBOZREVATEL собрал список мест, где появляться в шортах не просто неуместно. Вас могут не впустить внутрь, если вы будете одеты в этот предмет одежды.

Религиозные учреждения

Правила многих религиозных учреждений, прежде всего церквей, предусматривают сдержанный стиль одежды и не приветствуют какого-либо обнажения. Касается это и шорт. Так же, как и коротких юбок. Некоторые конфессии просто не приветствуют такой вид и в храме за него могут сделать замечание, а в церви некоторых даже не пустить вообще.

Офисы

Даже работникам творческих профессий, для которых на работе предусмотрен свободный дресс-код, могут не позволить появляться на работе в шортах. Особенно если эта работа связана с регулярными встречами с предствителями других компаний.

Государственные учреждения и другие заведения с деловым стилем одежды

Здесь правило очень простое – если в учреждении или компании от работников требуют делового стиля в одежде, шорты для них, скорее всего, являются абсолютным табу. Исключение могут составлять разве что широкие женские шорты-юбки, сшитые из костюмной ткани.

Фешенебельные рестораны

Обычно в дорогих заведениях питания действует неофициальный дресс-код, не приветствующий присутствие в зале посетителей, одетых, словно они пришли на пляж. Поэтому гостя в шортах и шлепанцах могут попросить покинуть помещение.

Театры, филармонии, картинные галереи

В ночной клуб или на рок-концерт попасть в шортах можно без проблем – такие мероприятия не предусматривают строгих требований к одежде. В то время как учреждения так называемого высокого искусства предполагают соотстветвующий подход к своему образу. В драматический театр или филармонию можно прийти в стиле кэжуал, но без откровенных нарядов, а вот в оперный театр уже лучше наряжаться в коктейльные платья и костюмы, а на премьерах предусмотрены вечерние образы.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, действительно ли имеет значение цвет одежды для защиты от жары.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.