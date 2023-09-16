Куда надо лить жидкое средство для стирки: многие ошибаются

Все больше людей предпочитают жидкие средства для стирки. Их легче дозировать, что экономно и экологично, они полностью растворяются в воде и при этом лучше выполаскиваются. Но не все знают, как правильно заливать гель для стирки в машину.

OBOZREVATEL поинтересовался мнением экспертов на этот счет. Они предложили два варианта.

Непосредственно в барабан

Большинство специалистов по уборке и уходу за домом утверждают, что это лучший способ использования жидких средств для стирки. Такой подход гарантирует, что моющее средство правильно растворится и равномерно распределится по всем вещам.

К тому же, это хороший лайфхак для тех, кто не может запомнить, как правильно пользоваться лотком для моющих средств. Их конфигурация может отличаться в зависимости от модели машины, а некоторые могут быть оснащены специальным дозатором для жидкостей. Если вы используете незнакомую машину, просто залейте необходимое количество средства в барабан и не переживайте по этому поводу.

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В отсек для стирального порошка

Если вы все же решили воспользоваться лотком для стиральных средств, имейте в виду – жидкое средство для стирки нельзя заливать в первый попавшийся отсек. Если вы используете программу, которая не предусматривает предварительную стирку, его нужно поместить туда же, куда помещают порошок. Обычно это самый большой отсек в лотке или ячейка, подмеченная цифрой II. Но для уверенности лучше свериться с инструкцией к конкретной модели стиралки.

В ячейку с цифрой I тоже можно заливать стиральный гель, но только если вы используете программу с двухэтапной обработкой вещей. Ее выбирают как альтернативу замачиванию или для очень грязных тканей. В отсек для кондиционера гель не нужно заливать вообще – это ухудшит качество очистки вещей и может нанести вред машине.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал,как правильно стирать вещи, чтобы они не выцветали и не портились.

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