Кто такой лымарь: объяснение украинского слова

И в Украине, и в мире немало фамилий было образовано от названия профессии. Что логично, ведь занятие может многое рассказать о человеке и четко указать, о ком идет речь, во время беседы. Так, например, наиболее распространенная английская фамилия Смит означает "кузнец". В украинском языке благодаря богатству окончаний для образования фамилий возникает также немало побочных вариантов. Следовательно, это может быть и название профессии само по себе (как тот же Коваль), и слово, указывающее на детей или внуков того, кто ею занимался. Мы легко узнаем, когда слова на -чук, -енко или -ишин указывают на название человека. Например, когда слышим Ковальчук, Коваленко или Ковалишин.

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Но вот значение корня можем угадать не всегда, ведь часто фамилии происходят от старинных профессий, которые уже не в ходу или стали настоящей редкостью. Одним из таких примеров является профессия лымарей или же рымарей. Рассказать о ней решил известный педагог и языковед, популяризатор украинского языка Александр Авраменко.

Для его экспресс-урока журналисты провели небольшой опрос на улицах Киева. И респонденты действительно догадывались, что речь идет о каком-то занятии, но в большинстве не могли объяснить, чем именно занимается лымарь.

"Лымарь - давняя профессия. Это мастер, который производит ременную збрую, то есть предметы для запрягания или седлания лошадей и других животных", - пояснил Авраменко. Словари также указывают, что лымари могли делать перчатки, кошельки, ремни и другие мелкие предметы из кожи.

Вот еще несколько давних профессий, которые дали начало большому разнообразию украинских фамилий:

Бондарь – мастер по изготовлению емкостей из дерева (бочек, ведер, бочонков и т.п.);

Стельмах – ремесленник, который делал и чинил повозки и сани;

Гонтарь – специалист, производящий дощечки для кровли крыш;

Кушнир – мастер по обработке меха и изготовлению меховых изделий;

Гарбарь – мастер, который обрабатывал кожу;

Бортник – человек, занимающийся лесным пчеловодством, собирает дикий мед.

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