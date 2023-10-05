Кто такой котляр: как возникла созвучная украинская фамилия

Среди украинских фамилий существуют такие, у которых не совсем однозначной является история происхождения. И к такому типу относится фамилия Котляр и ее производные – Котлярский, Котляревский, Котлерянко, Котлярчук и т.д.

Как выяснил OBOZREVATEL, она могла сформироваться от двух слов. И оба подхода достаточно типичны для образования украинских фамилий.

Образование от профессии

Котлярами традиционно называли специалистов, которые производили котлы или работали с медью и ее сплавами. Во втором случае это была более узкая специализация кузнецов – их называли медниками или китлярами. Они умели производить посуду и украшения, чеканили, гравировали, лудили, паяли и делали бляхи из меди, латуни или бронзы, что требует специфического подхода к работе. Это были ценные специалисты, которые никогда не испытывали недостатка в заказах.

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Отметим, что подход к формированию фамилий от профессии одного из предков – один из самых распространенных в Украине. Для сравнения почитайте о происхождении фамилии Вакарчук.

Образование от названия этноса

А еще котляры – это название одного из ромских субэтносов. Он сформировался на территории современной Румынии, и его представители со временем массово переселились на территории Российской Империи. Другое название субэтноса – кэлдэрары. Впрочем, и здесь не обошлось без профессиональной составляющей. Типичной профессией для представителей этого народа как раз и было изготовление котлов. Накануне Первой мировой войны, когда начала массово распространяться культура общепита, кэлдэрары были очень востребованы, как специалисты, и начали расселяться по Европе и мигрировать в Америку. Заказчикам нравилось, как быстро и качественно они умели производить свои изделия.

Отметим, что и формирование фамилии по географическому принципу тоже присуще украинскому языку. Оно может отсылать как к этнической принадлежности носителя, так и его географическому происхождению.

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