Кто первым должен заходить в лифт: правила этикета

Лифты есть в каждом многоэтажном доме, что значительно облегчает жизнь жителям. Однако не все знают, как правильно вести себя во время его использования. Это не только показывает воспитанность человека, но и может привести к негативным последствиям.

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Необходимо соблюдать правила этикета, чтобы сделать поездку приятной для всех и не создавать неудобных ситуаций. OBOZREVATEL подробнее разобрался в этом вопросе и поможет справиться с этим.

Часто бывают ситуации, что многие жители ждут лифта и не все знают, кто должен зайти первым. Согласно правилам этикета, мужчина всегда должен пропускать женщину и в случае с лифтом это правило тоже действует.

Но если у лифта много людей, то входить и выходить из кабины должен тот, кто стоит ближе к двери, чтобы не создавать толкотни.

Человек, который должен выходить, но стоит позади, должен вежливо попросить поменяться местами, чтобы легче добраться до двери.

Нажимать кнопки этажей должен каждый самостоятельно, но если не получается это сделать, можно попросить нажать кого-то другого. В лифте нельзя курить, громко говорить по телефону и рассматривать других пассажиров.

Не стоит демонстративно поворачиваться к кому-то спиной, но при большой загруженности можно так стоять. Чем меньшее расстояние вам нужно проехать, тем ближе нужно становиться к двери.

Если в лифте уже есть другие люди, то не обязательно со всеми здороваться.

Часто бывают ситуации, когда грузовой лифт не работает, а человеку нужно перевезти свои вещи. В таком случае можно воспользоваться пассажирским. Но перевозить свой груз нужно тогда, когда кабина пустая. Если там есть люди, то подождите следующий лифт.

Пользоваться лифтом с детьми нужно очень осторожно. Родители должны ознакомить ребенка с правилами поведения в кабинах. Детям дошкольного возраста запрещено ездить лифтом без сопровождения взрослых. Датчики веса в кабине не срабатывают при небольшом количестве веса пассажира, обычно это 40 кг.

Ребенок не всегда может дотянуться до кнопки, кабина может закрыться и малыш окажется в ловушке.

Заходить в лифт и выходить должны сначала родители, а затем дети. Если вы хотите перевезти младенца в коляске, сначала возьмите малыша на руки, войдите с ним в кабину, а затем быстро заберите коляску. А при выходе нужно сделать все наоборот – сначала вывезти коляску, затем выйти с ребенком.

Ввозить ребенка в коляске в лифт или вывозить из него строго запрещено – дверь может закрыться и зажать ребенка.

Если у вас есть домашние питомцы, то тоже нужно соблюдать правила, чтобы сделать поездку комфортной и для пассажиров, и для животных:

небольших кошек и собак нужно взять на руки;

большим и агрессивным собакам обязательно надевайте намордники;

входить в кабину животное должно вместе с хозяином, но выходить должен первый человек;

во время поездки животное нужно держать за поводок или ошейник;

перевозить крупное животное в лифте можно только с разрешения других пассажиров;

не стоит заходить с домашним любимцем в переполненную кабину.

Ранее OBOZREVATEL публиковал правила этикета, которые помогут правильно вести себя в спортзале.

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