Как вести себя в спортзале: правила этикета

В спортзале также действуют правила этикета, но, к сожалению, их мало кто соблюдает. Выполняя упражнения на тренажерах или приходя на групповые тренировки, не следует забывать об уважении к окружающим.

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Часто в перерывах после упражнений посетители спортзалов любят сесть отдохнуть на тренажеры. Почему так не нужно делать и можно ли брать мальчиков в женские раздевалки – читайте в материале OBOZREVATEL.

Правило 1

Вы сделали силовое упражнение и готовы приступать к следующему. Помните, что после себя всегда нужно вернуть тренажер в исходное положение. Сбор и разбор инвентаря – это часть упражнения. Тренер не обязан разбирать после вас штанги.

Правило 2

Отдыхать между упражнениями можно стоя или сидя на скамейках или даже не полу. Садиться на тренажеры для отдыха не стоит – так вы можете мешать тренироваться другим.

Правило 3

Вам кажется, что вы знаете технику выполнения всех упражнений и вас даже раздражает, что кто-то на соседнем тренажере делает подход неверно – слишком широко расставляет руки, неправильно дышит или сутулится. Удерживайтесь от непрошенных советов и следите, прежде всего, за собой. В зале есть дежурные тренеры, которые могут помочь и подсказать. Единственное исключение – ситуация, когда неправильное выполнение упражнения может представлять угрозу для здоровья.

Правило 4

Если вы выбрали групповые занятия, приходите на них вовремя. В спортзале обычно проходят занятия по фитнесу, йоге, растяжке и т.д. Опоздав, вы упустите разминку, а это – важнейшая часть тренировки. Неразогретые мышцы приводят к травмированию.

Правило 5

Большие зеркала словно созданы для того, чтобы делать селфи – но не в спортзале. Если вы решили сфотографировать свое отражение, помните, что зеркала в зале висят для отслеживания правильной техники упражнений, поэтому сначала убедитесь, что вы никому не мешаете.

Правило 6

Если вы пришли в зал с ребенком, не игнорируйте правила мужских и женских раздевалок. Женщины часто берут мальчиков в женские раздевалки. Однако ситуация, когда мужчина приводит девочку в мужскую раздевалку, уже вызывает беспокойство. Дети старше 5 лет вполне могут переодеваться самостоятельно. Мальчики должны переодеваться в мужской раздевалке, девочки – в женской.

Правило 7

Вы завершили упражнения и хотите наконец-то смыть с себя пот. Общественные душевые в спортзалах – не место для SPA-процедур, бритья, восковых полосок или скрабов. Максимум – используйте гель для душа. Другие уходовые процедуры следует делать дома.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о правилах разговорного этикета.

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