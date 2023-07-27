Кто первым должен поздороваться и подать руку: правила этикета

Правила этикета – это набор норм, которые нужно соблюдать, чтобы произвести хорошее впечатление. Для начала человек должен правильно поздороваться и установить зрительный контакт, чтобы дальше завязался приятный разговор.

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Поздороваться с человеком – это проявление вежливости, но нужно знать, как правильно это делать в разных ситуациях. OBOZREVATEL разобрался в этом вопросе.

Приветствие – это проявление взаимного уважения. В любой ситуации оно должно показывать вашу благосклонность и доброжелательность. На это не должно влиять настроение или негативное отношение к человеку.

Приветствие по старшинству

При встрече ровесников мужчин здороваться и протягивать руку для пожатия нужно одновременно. Младший по возрасту должен первым здороваться со старшим, но первым протягивать руку для приветствия должен старший по возрасту человек.

Приветствие с девушкой

Парень при встрече с девушкой должен здороваться первым, но протягивать руку или нет, решает женщина.

Если встретились две семейные пары, первыми приветствуют друг друга женщины. Мужчины сначала должны поздороваться с женщинами, а потом уже пожать правую руку друг другу, сняв обязательно перчатки, если они есть.

Приветствие без перчаток означает доброжелательное отношение к человеку и показывает, что он без оружия. Этот обычай пришел еще с давних времен.

Приветствие знакомых и незнакомых людей

Если пара встретила человека, незнакомого одному из них, то мужчины здороваются и обмениваются рукопожатием, а девушек можно приветствовать просто кивком головы.

Большая компания

Приветствие зависит от того, знает ли человек всех присутствующих или нет. Если мужчина или женщина из компании встречает своего друга, незнакомого с другими, то право знакомить его или нет, остается за человеком. Можно поздороваться с ним кивком головы, извиниться перед другими и отойти, если это нужно.

Если вы пришли в гости и не знаете всех присутствующих, то сначала нужно поздороваться с хозяйкой дома. Затем поздороваться с другими женщинами. Можно просто кивнуть головой.

С мужчинами здороваются в последнюю очередь, обмениваться рукопожатием или нет, решать вам.

Деловой этикет

Соблюдение правил этикета в деловой среде поддерживает деловой стиль компании в целом.

Заходя в комнату, где есть другие сотрудники, сначала нужно поздороваться с тем, к кому вы пришли или кто вас пригласил на встречу, назвав человека по имени и отчеству. Высший по должности инициирует рукопожатие.

При деловом знакомстве подавать руку первым должен тот, кому представили нового сотрудника.

Кто первый должен здороваться определяется по старшинству занимаемой должности. Например, младший сотрудник здоровается с начальником, но давить руку или нет, решает руководитель.

Если сотрудник сидит, но рядом проходит начальник, нужно встать и поздороваться.

Первым всегда здороваеться тот, кто находится в подчинении, независимо от того женщина это, или мужчина. Женское рукопожатие в деловой сфере ничем не отличается от мужского.

Но если руководитель заходит в кабинет к подчиненным, то первым здороваться должен он.

Также запомните, что при рукопожатии вторая рука не должна находиться в кармане – это считается показателем плохого такта.

Ранее OBOZREVATEL публиковал 10 правил этикета, которые помогут стать идеальной версией себя.

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