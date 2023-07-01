Кратковременные дожди с грозами и жара до +31: синоптики дали прогноз погоды на субботу. Карта

Погода в Украине в субботу, 1 июля, будет жаркой практически во всех регионах – на юге ожидается жара до +31 градуса, в других областях – до +27. В то же время на западе и востоке ожидаются кратковременные дожди.

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Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра. Осадки синоптики прогнозируют днем в Донецкой и Луганской областях, а также на Львовщине, Тернопольщине, Ивано-Франковщине, Ривненщине, Хмельнитчине и на Волыни.

Ночью местами небольшой дождь возможен на севере Левобережья.

Ветер в субботу будет северо-западного направления, 7-12 м/с. Температура ночью +12..+17 градусов, на побережье морей до +20. Днем ожидается +23..+28, в южных областях до +31. В Карпатах ночью +6..+11, днем +16..+21.

В столичном регионе переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура на Киевщине ночью +12..+17, днем +23..+28. В Киеве ночью +14..+16 градусов, днем +25..+27.

Также синоптики предупредили, что в результате опустошения Каховского водохранилища и вхождения реки Днепр в старое природное русло, уровни воды значительно ниже отметок водозаборов ожидаются в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях (III уровень опасности – коричневый).

На реках бассейнов Днестра и Сяна (Львовская, Ивано-Франковская область) ожидается повышение уровня воды на 0,2 – 1,0 м над текущими отметками, без угрозы негативных последствий.

Как сообщал OBOZREVATEL, начало июля в Украине ознаменуется грозовыми дождями в большинстве областей. В первый день месяца сильные дожди синоптики прогнозируют на западе страны, а также в Одесской области.

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