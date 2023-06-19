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Кратковременные дожди, грозы и жара до +30: синоптики дали прогноз погоды на вторник, 20 июня

Ольга Липич
Жизнь
2 минуты
1,6 т.
Кратковременные дожди, грозы и жара до +30: синоптики дали прогноз погоды на вторник, 20 июня

Погода в Украине во вторник, 20 июня, будет жаркой во всех регионах – температура воздуха будет колебаться от +23 до +30 градусов. В то же время в части областей все еще будут идти дожди с грозами.

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Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра. Днем осадки ожидаются в северных, большинстве западных и Винницкой областях.

Ночью местами возможны дожди в Ривненской, Хмельницкой, Тернопольской, Черновицкой и Одесской областях. В Карпатах и Прикарпатье ночью и утром местами туман.

Также синоптики предупредили о грозе и кратковременном дожде на Киевщине – объявлен I уровень опасности. Температура днем в Киевской области +23...+28, ночью +13...+18. В Киеве днем +26...+28, ночью до +18 градусов.

Кратковременные дожди, грозы и жара до +30: синоптики дали прогноз погоды на вторник, 20 июня

В остальных регионах температура ночью +12...+17 градусов, на побережье морей и в Крыму +18...+21; днем +23...+28, в центральных областях до +30 градусов. В Карпатах ночью +6...+11, днем +16...+22 градуса.

Кратковременные дожди, грозы и жара до +30: синоптики дали прогноз погоды на вторник, 20 июня

В Укргидрометцентре также предупредили о пожарной опасности в Украине. Чрезвычайный уровень пожароопасности будет преобладать в центральных, Сумской, Николаевской, Запорожской, Донецкой, Харьковской областях.

Кратковременные дожди, грозы и жара до +30: синоптики дали прогноз погоды на вторник, 20 июня

В то же время на Днепре ниже Каховской ГЭС, в результате ее подрыва, 20 июня будет содержаться частичное затопление прирусловых территорий и частей населенных пунктов. II уровень опасности (оранжевый) объявлен в Херсоне, а также в Херсонском и Скадовском районах Херсонской области.

20-21 июня, в результате осадков, продолжается повышение уровней воды над текущими уровнями, без негативных последствий:

– на реках бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская обл.) на 0,2-0,7 м;

– на реках бассейна Припяти на 0,1-0,3 м;

– на участке Днестра Галич – Залещики на 1,0-1,5 м.

Кратковременные дожди, грозы и жара до +30: синоптики дали прогноз погоды на вторник, 20 июня

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики предвещают разгар лета очень жарким, без значительных осадков. Июнь оказался довольно переменчивый, но впереди украинцев ожидает стабильно сухой сезон с температурой на 1-2 градуса выше нормы.

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