Кратковременные дожди, грозы и жара до +30: синоптики дали прогноз погоды на вторник, 20 июня

Погода в Украине во вторник, 20 июня, будет жаркой во всех регионах – температура воздуха будет колебаться от +23 до +30 градусов. В то же время в части областей все еще будут идти дожди с грозами.

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Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра. Днем осадки ожидаются в северных, большинстве западных и Винницкой областях.

Ночью местами возможны дожди в Ривненской, Хмельницкой, Тернопольской, Черновицкой и Одесской областях. В Карпатах и Прикарпатье ночью и утром местами туман.

Также синоптики предупредили о грозе и кратковременном дожде на Киевщине – объявлен I уровень опасности. Температура днем в Киевской области +23...+28, ночью +13...+18. В Киеве днем +26...+28, ночью до +18 градусов.

В остальных регионах температура ночью +12...+17 градусов, на побережье морей и в Крыму +18...+21; днем +23...+28, в центральных областях до +30 градусов. В Карпатах ночью +6...+11, днем +16...+22 градуса.

В Укргидрометцентре также предупредили о пожарной опасности в Украине. Чрезвычайный уровень пожароопасности будет преобладать в центральных, Сумской, Николаевской, Запорожской, Донецкой, Харьковской областях.

В то же время на Днепре ниже Каховской ГЭС, в результате ее подрыва, 20 июня будет содержаться частичное затопление прирусловых территорий и частей населенных пунктов. II уровень опасности (оранжевый) объявлен в Херсоне, а также в Херсонском и Скадовском районах Херсонской области.

20-21 июня, в результате осадков, продолжается повышение уровней воды над текущими уровнями, без негативных последствий:

– на реках бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская обл.) на 0,2-0,7 м;

– на реках бассейна Припяти на 0,1-0,3 м;

– на участке Днестра Галич – Залещики на 1,0-1,5 м.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики предвещают разгар лета очень жарким, без значительных осадков. Июнь оказался довольно переменчивый, но впереди украинцев ожидает стабильно сухой сезон с температурой на 1-2 градуса выше нормы.

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