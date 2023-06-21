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Кратковременные дожди и 29 градусов тепла: синоптики дали прогноз погоды на четверг, 22 июня

Ольга Липич
Жизнь
2 минуты
144
Кратковременные дожди и 29 градусов тепла: синоптики дали прогноз погоды на четверг, 22 июня

Погода в Украине в четверг, 22 июня, будет жаркой в большинстве регионов – температура воздуха поднимется местами до +30 градусов. В то же время в западных регионах все еще будут идти дожди.

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Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра. По данным синоптиков, кратковременные дожди с грозами в четверг пройдут во Львовской, Ивано-Франковской, Волынской, Закарпатской, Тернопольской, Черновицкой областях.

Столбики термометров ночью на западе будут показывать +17...+15 градусов, а днем будет +26...+28. На севере и юге Украины днем будет +27...+29, ночью +12...+16.

В центральных и южных регионах днем ожидается жара от +27 до +30 градусов. Ночью синоптики прогнозируют +19...+17. В Крыму температура днем будет +25...+27. Ночью +18...+16.

Кратковременные дожди и 29 градусов тепла: синоптики дали прогноз погоды на четверг, 22 июня

В столичном регионе 22 июня ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью на Киевщине +14...+19, днем +25...+30. В Киеве ночью +16...+18 градусов, днем +28...+30.

Кратковременные дожди и 29 градусов тепла: синоптики дали прогноз погоды на четверг, 22 июня
Кратковременные дожди и 29 градусов тепла: синоптики дали прогноз погоды на четверг, 22 июня

Также синоптики предупредили, что в связи с прогнозируемыми ливневыми дождями, на горных притоках Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) возможно формирование скоротечных локальных дождевых паводков. В местах прохождения ливневых дождей возможно формирование местного и склонового стока, в горах существует угроза схождения отдельных селевых потоков. II уровень опасности – оранжевый.

В результате подрыва Каховской ГЭС, уровни воды Каховского водохранилища удерживаются ниже минимальных критических значений, необходимых для работы водозаборов в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях. Объявлен III уровень опасности – коричневый.

Кратковременные дожди и 29 градусов тепла: синоптики дали прогноз погоды на четверг, 22 июня

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики предвещают разгар лета очень жарким, без значительных осадков. Июнь оказался довольно переменчивый, но впереди украинцев ожидает стабильно сухой сезон с температурой на 1-2 градуса выше нормы.

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