Кратковременные дожди и 29 градусов тепла: синоптики дали прогноз погоды на четверг, 22 июня

Погода в Украине в четверг, 22 июня, будет жаркой в большинстве регионов – температура воздуха поднимется местами до +30 градусов. В то же время в западных регионах все еще будут идти дожди.

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Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра. По данным синоптиков, кратковременные дожди с грозами в четверг пройдут во Львовской, Ивано-Франковской, Волынской, Закарпатской, Тернопольской, Черновицкой областях.

Столбики термометров ночью на западе будут показывать +17...+15 градусов, а днем будет +26...+28. На севере и юге Украины днем будет +27...+29, ночью +12...+16.

В центральных и южных регионах днем ожидается жара от +27 до +30 градусов. Ночью синоптики прогнозируют +19...+17. В Крыму температура днем будет +25...+27. Ночью +18...+16.

В столичном регионе 22 июня ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью на Киевщине +14...+19, днем +25...+30. В Киеве ночью +16...+18 градусов, днем +28...+30.

Также синоптики предупредили, что в связи с прогнозируемыми ливневыми дождями, на горных притоках Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) возможно формирование скоротечных локальных дождевых паводков. В местах прохождения ливневых дождей возможно формирование местного и склонового стока, в горах существует угроза схождения отдельных селевых потоков. II уровень опасности – оранжевый.

В результате подрыва Каховской ГЭС, уровни воды Каховского водохранилища удерживаются ниже минимальных критических значений, необходимых для работы водозаборов в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях. Объявлен III уровень опасности – коричневый.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики предвещают разгар лета очень жарким, без значительных осадков. Июнь оказался довольно переменчивый, но впереди украинцев ожидает стабильно сухой сезон с температурой на 1-2 градуса выше нормы.

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