Кратковременные дожди, грозы и пожарная опасность: синоптики дали прогноз погоды на пятницу, 26 мая

В преддверии выходных, в пятницу, 26 мая, по всей территории Украины пройдут дожди и грозы. Несмотря на мокрую погоду, украинцев предупредили и о пожарной опасности.

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Об этом сообщили в Укргидрометцентре. По прогнозам синоптиков, только в нескольких областях будет преобладать сухая погода.

В последнюю пятницу мая, несмотря на осадки, температура по всей стране будет достаточно комфортной.

Днем столбики термометров будут показывать +21...+26, ночью от +11 до +16, на побережье морей до +19. Прохладнее всего будет в Карпатах, где днем ожидается +13...+18, а ночью +5...+10.

В этот день осадки ожидаются почти в каждом регионе Украины. Днем кратковременные дожди с грозами пройдут по всей территории кроме Киевской, Черниговской и Сумской областей. Ночью пройдут дожди в южных, центральных и восточных областях. Ночью и утром на Левобережье местами туман.

Несмотря на мокрую погоду, синоптики также предупредили и о пожарной опасности.

По их прогнозам, 26-28 мая в Украине, кроме Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, восточных, юго-восточных областей и Крыма, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как сообщал OBOZREVATEL, погода в июне 2023 года обещает быть жаркой. Синоптики прогнозируют, что средняя температура в первый месяц лета будет выше нормы.

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