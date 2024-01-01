Должно быть в каждом доме: названо одно из самых полезных комнатных растений

Комнатные растения приносят пользу уже одним своим видом. Психологи утверждают, что созерцание зелени успокаивает и помогает снять стресс. Но некоторые виды при этом умеют приносить дополнительную пользу.

Видео дня

Особенно эксперты рекомендуют держать в доме хлорофитум хохлатый, также известный под названием растение-паук. OBOZ.UA рассказывает, за какие качества его называют самым полезным комнатным растением среди всех известных.

Одно из главных преимуществ, которое делает хлорофитум столь популярным, это легкость в уходе. Растение имеет толстые корни, в которых запасает немало воды и питательных веществ, поэтому легко переносит пропущенный полив. Так что с хлорофитумом справится даже начинающий, получив при минимальных усилиях пышный куст, который может даже зацвести, если соблюдать все условия содержания растения.

Что умеет хлорофитум

Растение-паук считается настоящим супергероем среди домашних цветов, ведь он умеет поглощать из воздуха вредные вещества – угарный газ, формальдегид, аммиак, пары ацетона и бензол. При этом, по некоторым данным, растение в сутки убивает до 80% болезнетворных микроорганизмов, которые находятся в непосредственной близости к нему. Все благодаря тому, что хлорофитум выделяет в воздух фитонциды – вещества, подавляющие рост и развитие микробов и микроскопических грибов.

Горшок с хлорофитумом можно смело ставить в детской комнате. При всех своих полезных качествах, растение вполне безопасно для детей и домашних животных. Они не ощутят никаких последствий, даже если пожуют и проглотят часть листа.

Как ухаживать за растением

Как мы уже говорили, ухаживать за хлорофитумом очень просто. Он хорошо растет и в полном свете, и в полутени. Разница будет только в расцветке листьев. Вазон, получающий больше света, будет иметь более яркий цвет и более контрастные полоски.

При этом к влажности воздуха цветок совсем неприхотлив. Хотя хорошо реагирует на регулярное опрыскивание. Также следует держать его подальше от приборов отопления – потоки горячего воздуха могут вызвать засыхание листьев растения.

Оптимальной температурой для хлорофитума является диапазон 15-18 градусов тепла. Однако он хорошо переносит как жару, так и похолодание до +8 градусов.

Грунт растению можно выбрать универсальный – в такой смеси хлорофитум будет чувствовать себя прекрасно. Горшок лучше выбрать достаточно высокий, ведь растение имеет глубокие корни. Поливать цветок можно примерно раз в неделю. Но если вы пропустите один или два полива, с ним ничего не случится.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие комнатные растения наиболее эффективны в борьбе со стрессом и благодаря чему.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.