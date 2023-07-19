Красивы только в магазине: какие цветы плохо приживаются дома

Разочарование от того, что вы принесли домой вожделенное растение, а оно начинает чахнуть и засыхать, сложно описать. Это очень неприятный опыт. И с некоторыми цветами такая неприятность может произойти чаще, чем с другими вазонами.

Видео дня

Прежде всего, речь идет о капризных в уходе цветущих растениях. OBOZREVATEL рассказывает о цветах, которые с большой вероятностью не выживут в вашем доме, если вы не опытный цветовод.

Цикламен

Как бы странно это ни звучало, но домашнее тепло этому цветку не по душе. Ближневосточное растение в естественных условиях начинает цвести во время сезона дождей. Выпадает он на зимние месяцы, когда в родных для цикламена Палестине и Сирии температура держится примерно на уровне 10-15 градусов. Вы вряд ли захотите жить в таких условиях.

Если вы все же не представляете себе собственную коллекцию без цикламена, запомните следующие советы по уходу:

не углубляйте клубень сильно в горшок – его верхушка должна возвышаться над грунтом;

следите за состоянием цветка по появлению бутонов, они должны появиться к холодам, и чем больше их будет, тем лучше.

Комнатная роза

Любые миниатюрные розы, пригодные для выращивания на подоконнике, в условиях помещения становятся очень уязвимыми к такому вредителю, как паутинный клещ. А все из-за сухого воздуха, снижающего их сопротивляемость. С цветка он может легко распространиться и на другие растения. Поэтому в теплые месяцы комнатную розу лучше выносить на балкон или в сад, где она будет чувствовать себя лучше. Также растение нуждается в правильной обрезке. А с октября по февраль цветок должен отдыхать в темном и прохладном (10-12 градусов) месте. А когда день начнет ощутимо прибывать, розу нужно своевременно вынести на свет и тепло. И даже в этом случае успех не гарантирован. Чувствительность этого растения просто огромна.

Азалия

Азиатская родственница рододендронов невероятно красиво цветет, но содержит довольно опасный яд. Потому ухаживать за ней придется исключительно в перчатках и четко следить, чтобы ее обходили дети и домашние животные. После покупки растение может порадовать одним сезоном цветения, но существует немалая вероятность, что после этого оно погибнет – условия квартиры подходят ему очень плохо. В зимний период растению требуется ощутимая прохлада (10-12 градусов днем и 6-8 ночью, плюс очень высокая влажность). Поэтому помещение с типичным отоплением, скорее всего, станет для нее смертельной ловушкой. Азалию считают тестом на самый высокий уровень мастерства по выращиванию цветов на подоконнике.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как заставить цвести значительно менее капризный спатифиллум.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram, Viber и Threads, чтобы быть в курсе последних событий.