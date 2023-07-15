Как разбудить спатифиллум: чем полить "женское счастье", чтобы было много цветов
Спатифиллум, комнатный цветок, также известный как "женское счастье", относится к довольно простым в уходе растениям. Однако даже оно может закапризничать и отказаться от цвести. Причин может быть немало – неправильное освещение и полив, слишком низкая температура в помещении или нехватка питательных веществ в почве.
Если вы уверены, что все условия для растения соблюдены правильно, тогда следует попытаться взбодрить его, чтобы стимулировать цветение. OBOZREVATEL узнал, как сделать это наилучшим образом.
Небольшой стресс
Обычно растения возвращаются к активному росту после того, как проведут определенное время в не слишком комфортных условиях. Для спатифиллума это может быть необычная прохлада. Если оставить его на месяц или два в комнате с температурой 16-18 градусов, а затем вернуть в более привычные условия (22-25 градусов тепла), он начнет активно расти. И, соответственно, цвести.
Так же сработает и перемещение растения в более затемненное место. В таком случае нужно и несколько сократить полив, чтобы не вызвать застой воды и загнивание корней. После нескольких месяцев с небольшим дефицитом света в нормальном освещении цветок оживет.
Горячий душ
Также стимулирующим для "женского счастья" может стать теплый полив. Чтобы он хорошо подействовал, с вазона нужно снять верхний слой грунта и заменить его свежей землей. А затем полить его водой температурой около 40 градусов. Лайфхак может сработать также и без смены грунта, но повторять его часто не стоит – это может сильно повредить растению.
Когда нельзя проводить стимуляцию цветения
В период покоя спатифиллум, как и любое другое растение, замедляет свой рост. Он не выпускает новых листьев и тем более не цветет. Обычно этот период выпадает на холодное время года. Стимулировать его в это время не стоит. Это может стать губительным. Прибегать к "реанимации" растения можно только тогда, когда оно само находится в стадии активного роста.
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