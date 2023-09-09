Космическая головоломка, которая покажет ваш уровень IQ: найдите ошибку за считанные секунды

Регулярное решение головоломок полезно для мозга человека. Так, вы можете развить логическое и аналитическое мышление, которое поможет находить нестандартные пути решения проблем.

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Издание Jagran Josh опубликовало интересную головоломку, которую могут решить только люди с высоким уровнем IQ. Попытайтесь найти ответ за 7 секунд.

На картинке изображены три астронавта на красной планете. Двое из них проводят эксперименты, а третья снимает шлем. Внимательно посмотрите на изображение и скажите, что там не так?

Люди с острым умом быстро найдут ответ.

Если вы все-таки не смогли заметить ошибку в головоломке, то ответ таков: астронавты находятся уже на Марсе, поэтому красная планета, видная сзади в верхней части картинке, не может быть Марсом тоже.

Эта задача была не такой, как большинство оптических иллюзий, здесь не нужно было искать лишние предметы или скрытые надписи. Достаточно было знать, что "красной планетой" называют Марс.

Чтобы развивать внимание и наблюдательность, необходимо решать различные тесты и оптические иллюзии. Это поможет улучшить умственную деятельность и повысит ваш уровень IQ.

Ранее OBOZREVATEL публиковал головоломку, которую смогут решить за 13 секунд только самые умные.

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