Кошки какой окраски приносят в дом счастье: назван самый удачный цвет

Строго говоря, принести счастье в дом способна кошка какого угодно цвета. Ведь любой пушистый любимец – настоящий кладезь веселья и радость для всех домочадцев. Но в народе существуют определенные приметы, приписывающие особые свойства котам определенного окраса.

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OBOZREVATEL изучил эти приметы, связанные с котами. И рассказывает, мурлыки какого цвета считаются настоящими магнитами для удачи и богатства.

Рыжий кот

Животное красного окраса ассоциируется с золотом. Следовательно, по поверьям, существующим во многих культурах, оно способно приносить достаток. Также рыжие коты – помощники для тех, кто хочет сделать карьеру или построить бизнес, получить повышение на работе или открыть новый источник прибыли. А еще котам с рыжей шубой приписывают способность удерживать владельца от чрезмерных и ненужных затрат, усиливать концентрацию внимания, увеличивать ответственность и помогать в обучении.

Черный кот

Несмотря на дурную славу и якобы связь с нечистыми силами, многие культуры называют черных кошек семейными оберегами. Считается, что они способны видеть злых духов и не пускать их в дом. Поэтому наличие в жилище черной кошки приносит его обитателям удачу во всех областях жизни. Животное темного окраса также умеет очищать душу своих владельцев от негативных эмоций и не допускать к ним никакой сглаз. Если в ваш дом сама по себе зашла чёрная кошка, это считается большой удачей. Такую гостью следует как следует поприветствовать. Животное черного окраса, постоянно живущее в доме, эффективно защищает его от гостей с недобрыми намерениями и злыми мыслями.

Белый или серый кот

Котики в светлых шубах – лучшие помощники в личной жизни и любых человеческих отношениях. Их советуют заводить семьям, где часто возникают ссоры или конфликты. Белый или серый кот снимет напряжение и поможет людям чаще идти на компромисс. Такой любимец может укреплять связь между домочадцами и углублять взаимную любовь. Это хороший выбор и для тех, кто находится в поиске своего счастья. Одиноким рекомендуют пригласить домой свой любовный интерес и дать ему поиграть с белым или серым котом. Это должно открыть сердце человека, помочь привязать его к себе.

Трехцветная кошка

Кошки черепахового окраса, согласно японской традиции, являются мощным магнитом для всевозможного благополучия. Они приносят огромную удачу и достаток, защищают от всего плохого и обеспечивают ощущение счастья. Мореплаватели Японии считали, что именно "микэ-нэко" (а так на японском называют мурлык с "тремя шерстями") могут отгонять от судна злых духов, поэтому покупали их за огромные суммы. В США таких созданий называют "денежными кошками" и связывают со способностью притягивать деньги. А в Германии – "счастливыми кошками".

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