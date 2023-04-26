Кошка или кот: кого лучше выбрать для дома

При выборе животного для дома одним из главных вопросов является самца брать или самку. Если говорить о котах, то у них поведение в целом мало отличается в зависимости от пола. Но кошки могут громко кричать в период половой охоты, а кот может приучиться метить все подряд. Есть и некоторые другие особенности.

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Так как выбирать пол кота для дома? OBOZREVATEL разбирался с тонкостями.

Где будет жить животное

Если вы берете пушистика в частный дом, с большой долей вероятности, он будет гулять по улице, где будет встречать других кошек. В таком случае существует достаточно большая вероятность конфликта. Несмотря на то что кошки тоже могут постоять за себя, все же с отстаиванием своих интересов лучше справится кот. К тому же в таком случае у животного, если вы решите не кастрировать его, будет немало мест, где оставлять метки. Впрочем, стоит подготовиться к тому, что кот в поисках приключений будет уходить из дома на несколько дней. А это может быть достаточно стрессовым.

Кошка же точно будет хорошо чувствовать себя в городской квартире. Самки как правило несколько спокойнее и чаще предпочитают лежать на диване рядом со своим человеком. Хотя и здесь не без исключений, конечно.

Размеры

Самцы домашнего кота как правило крупнее кошек. И порой заметно крупнее. Особенно это видно на примере гигантских пород. Так кошка мэйн-кун будет весить примерно 5-6 кг, что вполне нормально для такого животного. А вот кот может быть и больше 10 кг весом. Поэтому нужно учитывать, достаточно ли будет в вашем доме места для пушистого любимца.

Характер

Вопреки стереотипам коты-самцы нередко дружелюбнее кошек. Так что, если у вас часто бывают гости, вам лучше подойдет именно кот. Если же вы предпочитаете одиночество или в вашем доме редко кто-то бывает, кроме членов семьи, то в такой среде лучше будет чувствовать себя кошка.

Так же коты-самцы с большей охотой ластятся к каждому из своих людей и будут общаться с незнакомцами. В то время как кошки чаще склонны выбирать себе одного любимого человека и больше всего взаимодействовать именно с ним. Но тоже не без исключений. Что, впрочем, не отменяет того факта, что кормить питомца – это обязанность каждого члена семьи, независимо от пола животного и статуса отношений человека с ним.

Отношение к детям

Материнский инстинкт с большей вероятностью подскажет именно кошке, что к маленькому человеку следует относиться терпеливо. Даже кошка, не любящая лишнего контакта, скорее скроется от маленького хулигана и предупредит его криком, чтобы не трогал животное, чем начнет сразу атаковать. А вот коты вряд ли станут церемониться с детьми, если им что-нибудь не понравится. Поэтому семьям с маленькими детьми чаще рекомендуют заводить именно кошек.

Агрессия

Агрессивное поведение – нежелательная черта для домашней кошки. Но исследования показывают, что склонность к ней от пола животного не зависит. Это индивидуальная черта, которая может развиться как у кота, так и у кошки. Впрочем, нестерилизованные кошки могут чаще проявлять агрессию, когда находятся в течке или защищают своих котят. Эта проблема решается хирургически. Также повысить уровень агрессии пушистика может негативный опыт в прошлом (физическое насилие, жесткая конкуренция с другими котами и т.п.). Сделать кота более агрессивным могут раннее отлучение от матери и физические наказания.

Взаимодействие с другими котами

Известно, что легче всего между собой уживаются кошки. Старшая самка с большей вероятностью примет и полюбит другую самку. Особенно если обе стерилизованы. А вот нестерилизированный кот вполне вероятно может проявить агрессию по отношению к новичку. Самцы в природе предпочитают жизнь в одиночестве и могут не помириться с новым соседом. Однако, у кастрированных животных такое поведение выражено гораздо меньше. Впрочем, если заводить сразу несколько котят и выращивать их вместе с раннего возраста, пол практически совсем не будет иметь значения.

Чем может помочь стерилизация

Большинство отличий между котами и кошками, которые могут быть обусловлены полом любимца, устраняются путем стерилизации животного. Кот перестает метить, у кошки исчезает половое влечение и она не приносит и, соответственно, не защищает котят. К тому же стерилизованные животные живут дольше и имеют меньше проблем со здоровьем. Итак, если вы не планируете разводить кошек, лучше сделайте своему пушистику операцию. На современном этапе их проводят с минимальным вмешательством и даже кошки после процедуры не нуждаются в сложной и длительной реабилитации.

В любом случае, несмотря на некоторые обобщения, характер кота или кошки чаще зависит от индивидуальных особенностей каждого животного. Пол на поведение пушистого любимца влияет в меньшей степени, чем его предыдущий жизненный опыт или врожденные черты.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие породы кошек могут быть более подвержены агрессии.

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