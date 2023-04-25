Коридор затемнений выбьет из колеи три знака: кому ждать неудач

Сезон затемнений всегда связан с масштабными изменениями, оказывающими судьбоносное влияние на будущее. Несмотря на то, что Солнце уже вошло в медленный и устойчивый знак Тельца, три знака зодиака будут иметь худшую неделю с 24 по 30 апреля.

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По словам астрологов, период Тельца обычно идеально подходит для того, чтобы наслаждаться уютом и комфортом. Однако ретроградный Меркурий внесет свои коррективы. В финансовом плане этот период может сопровождаться неожиданными потрясениями, поэтому лучше не увлекаться и не тратить впустую деньги.

Лев

Ваше настроение может быть непредсказуемым в начале недели. Дело в том, что Луна войдет в Рак – ваш сонный 12-й дом замкнутости, мечтаний и бессознательных паттернов. Вы любите быть лидером, высказывать свои мысли и выделяться среди толпы. На этой неделе звезды советуют "сбавить обороты". Скромность и честность – ключевые качества, которые помогут вам в сложный период. Вы четко поймете, что нужно изменить, чтобы дальше двигаться вперед. Вероятно, вы будете конфликтовать с людьми, которые намерены оспорить ваш авторитет.

Весы

Учитывая, что Солнце встретится с Сатурном в вашем шестом доме повседневных дел, вы можете чувствовать себя переутомленными. В финансовых делах будет ощущаться существенное напряжение. Ваши инвестиции могут не дать ожидаемых результатов. В начале недели вы можете почувствовать чрезмерную сентиментальность и уязвимость. Вам захочется покоя и уверенности в отношениях с семьей или партнером.

Водолей

Ежедневная рутина затянет настолько глубоко, что вы почувствуете чрезмерную усталость. Попытайтесь сосредоточиться на собственном покое и обратить внимание на здоровье. Не пытайтесь успеть сделать как можно больше. Эту неделю лучше посвятить отдыху. Некоторые отношения – рабочие и личные – придется пересмотреть и, вероятно, переоценить.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, для каких знаков зодиака с 25 апреля начнется новый этап в жизни.

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