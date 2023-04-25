Новый этап в жизни или романтика: гороскоп на 25 апреля для всех знаков зодиака

Раков ждет новый этап в жизни, перед ними откроются интересные перспективы. Львы будут наслаждаться романтикой.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 25 апреля. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Что бы вокруг ни происходило, помните о том, что правда на вашей стороне, вот и отстаивайте ее, а еще свои права, точку зрения и справедливость, и будьте уверены в победе, тем более, что за вашими плечами есть надежный тыл.

Телец

Может внезапно возникнуть желание громко хлопнуть дверью и одним махом завершить все то, что вас не устраивает. И пойти совсем в другом направлении, заняться другими делами, которые вам будут доставлять больше удовольствия, чем проблем.

Близнецы

Когда вы о чем-то долго мечтаете, и вдруг вам желаемое преподнесут на тарелочке, это выглядит очень странным и даже волшебным. И сегодняшний день может стать едва ли не самым счастливым за последний месяц из-за того, что у вас сбываются давние мечты.

Рак

Начинается новый этап в жизни, ведь вы поднимаетесь на ступеньку выше, тем самым принимая новые вызовы и повышенные обязательства. И хоть ваша ответственность увеличивается, но и удовольствие от жизни растет.

Лев

В голову лезут разные романтические мысли, которые вам не дают сосредоточиться, и все ваше время занято тем, что вы витаете в мечтах о любимом человеке. Так что вы и работать как следует не можете, и с работы раньше убегаете, и разные фривольные сообщения пишете.

Дева

Кто-то из прошлого напомнит вам о светлых моментах жизни, и вы погрузитесь в чудесный мир воспоминаний, когда все покажется прекрасным. Впрочем, можете при этом вспомнить и не очень приятные вещи, и это способно вам надолго испортить настроение.

Весы

Приходят определенные деньги, будь то доходы от какого-то бизнеса, вам выплачивают зарплаты, премии или другие вознаграждения, или удачно продаете что-то вам уже ненужное. В конце концов, деньги – это всегда хорошо, поэтому принимайте все, что дают.

Скорпион

Просто работаете в привычном ритме, от вас сегодня не требуется никаких подвигов и рекордов, поэтому равномерно распределяйте все нагрузки и не берите ничего лишнего в голову и в руки. А задачи должны быть простыми и достижимыми.

Стрелец

Обстоятельства требуют вас быстро перестраиваться, обучиться чему-нибудь новому и больше применять новаторские методы. Поэтому, возможно, сегодня придется активно усваивать какие-то новые знания и навыки.

Козерог

Вашей голове сегодня нужно будет много работать, поэтому позаботьтесь и об отдыхе, и о равномерной нагрузке, и о том, чтобы ваша голова получала достаточно питательные вещества для продуктивной работы.

Водолей

Встречи сегодня будут хоть и неожиданными, но очень перспективными. И неважно, будет ли это знакомство или контакты с давними знакомыми. Главное, что в скором будущем эти люди могут сыграть в вашей жизни большую роль.

Рыбы

Кто-то постарается вас в чем-то убедить, переманить на свою сторону и даже обратить в свою веру. Поэтому будьте внимательны ко всем слишком навязчивым собеседникам, которые могут очень искусно вам заморочить голову.

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