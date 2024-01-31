Чайник будет закипать гораздо быстрее: привычный продукт спасет технику от накипи

Если вы заметили, что ваш электрочайник начал хуже работать – долго греет воду, не торопитесь нести его в ремонт и тем более выбрасывать. Попытайтесь заглянуть в его резервуар.

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Скорее всего, его нижняя часть и нагревательный элемент будут покрыты достаточно толстым слоем накипи. Она образуется при кипячении воды, когда кристаллы солей оседают на поверхности чайника. И чем жестче вода в вашем регионе, тем быстрее это происходит. К счастью, от накипи можно избавиться. OBOZ.UA рассказывает о лайфхаке, для которого понадобится только один натуральный ингредиент.

И этот ингредиент – лимонная кислота. Она разрушает накипь, и делает так, что ее можно легко отчистить. При этом вещество не наносит вреда самим деталям прибора.

Воспользоваться силой вещества очень просто, тереть или скрести чайник не придется. Просто засыпьте в резервуар 2-3 столовые ложки порошка пищевой лимонной кислоты, залейте ее водой до уровня, до которого доходит слой накипи, и включите чайник. Когда он закипит, подкисленную воду слейте и промойте чайник изнутри мягкой губкой. Часть накипи должна раствориться, остальное можно будет легко стереть. Если еще что-то останется, процедуру нужно будет повторить.

Чтобы отчистить еще и носик чайника, заткните его куском бумажного полотенца, смоченного в растворе лимонной кислоты. Пусть он остается там, пока устройство работает. После кипячения протрите и носик.

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