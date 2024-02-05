Конденсата не будет неделями: простой зимний лайфхак

Конденсат на окнах – не только эстетическая проблема. Чрезмерная влажность приводит к активному размножению грибковых спор, а плесень, как известно, провоцирует многие заболевания: от кожных дерматитов до болезней дыхательных путей.

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Конденсат обычно появляется на окнах вследствие резкого перепада температур. Как быстро и эффективно избавиться от лишней влаги на окнах, рассказало издание Express.

В первую очередь можно попробовать самый простой метод, заключающийся в использовании средства для мытья посуды. Нанесите немного жидкости для мытья посуды на ткань и протрите места, где чаще всего образуется конденсат.

Эффективным компонентом в борьбе с плесенью будет белый уксус. В общем, эксперты советуют как можно чаще мыть окна и подоконники раствором теплой воды и уксуса. Кислотные компоненты будут действовать как эффективные дезинфекторы и лишат бактерий и грибковых спор.

Специалисты также рекомендуют использовать еще один распространенный бытовой ингредиент для предотвращения конденсата – пищевую соду. Пораженные места на подоконнике следует обработать пастообразной смесью из воды и соды и тщательно вымыть водой.

Кстати, некоторые комнатные растения станут незаменимыми помощниками по борьбе с конденсатом. Сансевьерия, например, устраняет конденсат благодаря своей способности поглощать избыток влаги из воздуха через крохотные поры на листьях. А вьющиеся растения идеально подходят даже для ванных комнат, ведь впитывают влагу и очищают воздух в помещении. Какие еще растения полезны для нормализации уровня влаги – читайте в материале.

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