Как сделать, чтобы не запотевали окна: простой зимний лайфхак для холодной погоды

Запотевание окон – это распространенное явление в холодное время года. Конденсат появляется при контакте теплого и влажного воздуха в помещении с прохладной поверхностью стекла. Это оказывает влияние не только на внешний вид, но и создает благоприятные условия для появления грибка и плесени на стене.

OBOZ.UA нашел действенный метод, который поможет справиться с этой проблемой. Вам понадобится простой продукт, о котором знает каждая хозяйка.

Пищевая сода

Это незаменимое средство в уборке и стирке. Сода не только удалит стойкие пятна и поможет избавиться от неприятного запаха, но и создаст на стекле защитный слой, который будет препятствовать осадке конденсата. Это не повлияет на внешний вид окна, стекло будет чистым и прозрачным.

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В одном литре воды размещайте две столовых ложки пищевой соды, смочите в жидкости губку и тщательно протрите все окна. Затем еще раз все протрите сухой тряпкой, чтобы избежать разводов и забрать лишнюю влагу.

Повторяйте такую процедуру раз в неделю или при необходимости.

Если вы делаете ремонт, то нужно все подробно обдумать, чтобы избежать появления конденсата в будущем. В первую очередь обращайте внимание на вентиляцию в помещении и изоляцию стен.

Также не оставляйте дверь открытой после горячего душа, потому что пар оседает на окнах. Одежду лучше сушить на балконе или в хорошо проветриваемой комнате, чтобы влага быстрее испарялась.

Ранее OBOZ.UA публиковал список действий, которые помогут украинцам утеплить окна, чтобы не мерзнуть без отопления.

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