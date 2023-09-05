Кому следует рискнуть: гороскоп для всех знаков до конца сентября

Сентябрь будет месяцем семи ретроградов, что автоматически делает его важным периодом для представителей всех знаков зодиака. Венера, Меркурий, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон, находясь в стадии обратного движения, будут побуждать нас к переменам и размышлениям.

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Что это принесет каждому знаку в отдельности, рассказали астрологи. Узнайте свой прогноз до конца этого месяца далее.

Овен

Вы будете решать проблемы с большой легкостью. Ваша энергия сейчас не знает предела, поэтому обязательно направьте ее как на работу, так и на заботу о себе. Отношения для вас сейчас полны страстей, поэтому добавьте больше веселья и спонтанности. Если вы одиноки, приготовьтесь к внезапной искре. Но не позволяйте чувствам привести вас к выгоранию. Слушайте свое тело и разум. Баланс – ключ к предотвращению чувства перенапряжения.

Телец

В течение месяца вы обнаружите, что сочетание вашей творческой энергии с комфортом вашего дома доставляет уникальное удовольствие. Выражайте себя в творчестве и делитесь результатами с близкими. А когда у вас выпадет свободная минутка, уделите ее тому, чтобы насладиться простыми вещами в домашнем комфорте. Семейные встречи, проекты домашнего декора и уютные вечера – это именно то, что вам нужно. Проведите время с близкими, по которым вы соскучились.

Близнецы

В этом месяце ваше любопытство будет безграничным. Вам захочется изучить разные идеи, культуры и взгляды. Путешествуйте, приобретайте новые навыки, запишитесь на хорошие курсы. Но не позволяйте вашему энтузиазму привести к чрезмерным обязательствам или нереалистичным ожиданиям. Впрочем, и не избегайте осознанных рисков, особенно если они обещают личный и профессиональный рост.

Рак

Ваши эмоции будут напоминать американские горки, поэтому позаботьтесь о ремне безопасности для себя – найдите что-то, что дает вам баланс. Когда дело доходит до ваших финансов, пока рекомендуется избегать больших инвестиций. Звезды предполагают, что сейчас возможно не лучшее время для принятия важных финансовых решений. Сосредоточьтесь на составлении бюджета и экономии. Среди эмоционального вихря вы найдете утешение в духовности.

Лев

В этом месяце вашим приоритетом будет дружба. Ваш календарь может наполняться встречами и вечеринками. Это отличная возможность воссоединиться со старыми друзьями и завести новых знакомых, резонирующих с вашей энергией. Но убедитесь, что ваши потребности и желания не ущемляются потребностями других. Относительно карьеры вы можете обнаружить, что партнерство на работе приводит к плодотворным результатам. Не стесняйтесь обращаться за советом или помощью к коллегам.

Дева

В этом месяце вы можете столкнуться с небольшим спадом энергии, поэтому не забывать о качественном отдыхе, здоровом питании и регулярных физических нагрузках. Избегайте стресса, поскольку он может повлиять на ваше здоровье. Так же удерживайтесь от споров. Только спокойное и сдержанное отношение поможет вам справиться с потенциальными конфликтами. Что касается карьеры, то возможны изменения, в том числе переход на новое место работы.

Весы

В этом месяце будьте готовы к увлекательным изменениям в вашей личной жизни. Если вы одиноки, звезды предполагают возможность нового перспективного романа на горизонте. Если вы надеялись расширить семью, Вселенная тоже на вашей стороне. Не обязательно это должна быть беременность – надеяться стоит на хорошие новости, связанные с детьми, и даже на появление новых домашних любимцев. Финансовая ситуация может быть немного неопределенной для вас, и поспешность в принятии решений может привести к потерям. Так что с деньгами проявляйте осторожность.

Скорпион

Обстановка у вас дома может оказаться несколько беспокойной. Семейные дела могут потребовать вашего внимания, поэтому запаситесь дополнительным терпением. Ваша светская жизнь будет бурной, а ваше естественное обаяние проявится в полной мере. Вам будет легко завязывать разговоры и заводить новых друзей. Это отличное время, чтобы начать вести блог или подкаст, чтобы выражать свои идеи. Воспользуйтесь этим и в рабочих целях – проведите презентацию своих идей, их хорошо примут.

Стрелец

В этом месяце вы, вероятно, претерпеваете положительные изменения в своих финансах. Будь то работа, подработка или даже неожиданные источники прибыли – следите за шансами увеличить свой доход. Также есть возможность отправиться в далекое путешествие. Это может быть отдых, работа или даже личное развитие. Но не забывайте интересоваться здоровьем своих родных. Им может понадобиться ваша помощь.

Козерог

В этом месяце вы сосредоточитесь на семейных делах. Время, проведенное вместе с близкими, принесет гармонию в ваши отношения. Проявляйте больше поддержки и заботы, и ваш дом станет более комфортной и благоприятной средой для всех. Сентябрь для вас – хорошее время, чтобы обратить внимание на свои финансы. Вы найдете возможности сэкономить деньги, разумно планируя бюджет и сокращая ненужные расходы.

Водолей

Если вы думали об инвестициях или накоплениях на будущее, сейчас подходящее время для изучения возможностей и принятия обоснованных решений. При необходимости проконсультируйтесь с финансовым экспертом, чтобы сделать лучший выбор. На личном фронте старайтесь уделять больше внимания заботе о себе и своей самооценке. Делайте то, что позволяет вам чувствовать себя лучше, практикуйте любовь к себе. Однако помните, что вопросы денег могут привести к конфликтам с близкими.

Рыбы

Путешествие может принести вам новые перспективы и освежающее изменение обстановки, омолодить ваш дух. Поддержки и наставления ищите у людей, которые олицетворяют в вашей жизни родительские фигуры – авторитетны, строги, но и заботливы к вам. Сейчас самое время исправлять разногласия и закладывать более прочную основу под близкое общение. Ближе к концу месяца может представиться возможность улучшить свои навыки. Подумайте о том, чтобы пройти краткий курс или семинар, чтобы развить свой опыт.

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