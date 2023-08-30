Семь ретроградных планет: сентябрь станет тяжелым месяцем для всех знаков зодиака

Начало осени этого года станет целым парадом ретроградов. В сентябре в той или иной фазе ретроградного движения будут находиться семь планет: Венера, Меркурий, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон.

Видео дня

Возникает такое движение исключительно из-за оптической иллюзии, которую можно наблюдать с Земли – в космосе все тела двигаются в постоянном направлении. Однако уже древние астрологи подметили, что эти периоды оказывают определенное непростое влияние на судьбы людей. Специалисты по астрологии рассказали, чем обернутся все семь сентябрьских ретроградов и как правильно себя вести в это время. Планеты размещены в порядке выхода из периода обратного движения.

Венера

с 23 июля по 4 сентября

Планета любви и денег завершает свое ретроградное путешествие по небу уже в первые дни сентября. Однако она будет находиться в теневой фазе еще до 7 октября. На этот раз она двигалась через знак Льва, олицетворяющего жизненную силу. Это предвещает встречу с прежней любовью или проблемы с внешностью.

Что делать: Найдите время, чтобы восстановить связь с делами и событиями, приносящими вам радость. Изучите способы выразить свою подлинную индивидуальность и творческую сущность. Уделяйте приоритетное внимание заботе о себе и позвольте своему настоящему "я" ярко сиять.

Чего не делать: Не поддавайтесь импульсивным желаниям к внешним преобразованиям и крупным покупкам.

Самое сильное влияние оказывает на рожденных под знаками Тельца, Весов, Льва и Водолея.

Меркурий

с 24 августа по 16 сентября

Наибольший урон ретроград Меркурия наносит путешествиям, транспорту, связи и технологиям. На этот раз он двигается через знак Девы, известный своей дотошностью, точностью и упорядоченностью. Поэтому наибольшее влияние он окажет на распорядок дня, привычки, рабочие процессы и домашние дела. В то же время это даст возможность пересмотреть и оценить именно эти аспекты вашей жизни. Оттачивайте свои коммуникативные навыки, посмотрите планы и повседневный график. Воспринимайте этот этап как шанс глубоко поразмыслить, упорядочить свои мысли, ясно выразить свои желания и принять решения, основываясь на своей внутренней мудрости. Из теневой фазы Меркурий выйдет 30 сентября.

Что делать: Найдите время, чтобы проанализировать и пересмотреть свои планы, улучшить методы общения и создать ощущение организованности в своей жизни.

Чего не делать: Не попадайте в ловушку многословных и сложных коммуникаций, делайте резервные копии своей работы, сохраняйте все важное.

Самое сильное влияние оказывает на родившихся под знаками Близнецов и Девы.

Плутон

с 11 мая по 22 октября

Плутон движется в обратном направлении через сферы Водолея и Козерога. А его тень продлится аж до 21 января 2024 года. Планета побуждает всех вернуть себе личную силу и расставить приоритеты в действиях, ориентированных на цель.

Что делать: Найдите время углубиться в себя, изучить свой внутренний мир. Отпустите все, что вам больше не служит, будь то негативные мысли, токсичные эмоции или устаревшие модели поведения. Расчистите пространство трансформации.

Чего не делать: Не стремитесь объять необъятное. Помните, что это путешествие посвящено расширению личных возможностей, а не покорению вселенной.

Самое сильное влияние оказывает на рожденных под знаками Тельца, Девы, Скорпиона и Рыб.

Сатурн

с 18 июня по 4 ноября

Почти половину года суровый космический смотритель проводит в Рыбах. И приглашает к духовным поискам, внутреннему исцелению и освобождению от ограничительных убеждений. Во время текущей ретроградной фазы Сатурн призывает совершать ритуалы и практики ухода за собой, питающие вашу душу.

Что делать: Практикуйте сочувствие к себе, потому что именно доброта, направленная на себя, способствует истинному росту. Прислушивайтесь к своей интуиции и занимайтесь духовными практиками, направленными на более глубокое понимание себя.

Чего не делать: Не погружайтесь в фантазии слишком сильно. Не теряйте связь с реальностью и сосредоточьтесь на том, что действительно важно в вашей жизни.

Самое сильное влияние оказывает на родившихся под знаками Козерога и Рыб.

Нептун

с 1 июля по 6 декабря

Нептун будет двигаться в ретрограде через знак Рыб вместе с Сатурном. Это несет углубление интуиции и укрепление духовных связей. Чтобы максимально использовать этот транзит, полезно заниматься практиками осознанности, которые помогут одновременно оставаться заземленными и чувствовать тонкие энергии вокруг вас. Занимайтесь творчеством, чтобы получить еще большее вдохновение. Развивайте уверенность в себе, поскольку она станет указателем на вашем пути вперед.

Что делать: Практикуйте осознанность, занимайтесь творческими проектами и укрепляйте уверенность в себе.

Чего не делать: Избегайте чрезмерной мистики и поиска дорогих амулетов – они станут бесполезной тратой средств. Сейчас вы – главный оракул для себя. Доверяйте себе.

Самое сильное влияние оказывает на родившихся под знаками Близнецов, Рака и Скорпиона.

Юпитер

с 5 сентября по 31 декабря

Юпитер, планета расширения, делает задумчивую паузу, начиная свое ретроградное движение в Тельце. Воспринимайте это как приглашение заняться своей самооценкой и личным ростом. Пересмотрите свои ценности на предмет того, насколько они отвечают вашим целям. Ставьте реалистичные и значимые цели, разбивая путь их достижения на более мелкие и более выполнимые шаги. Не забывайте, что реализация любого начинания требует времени и терпения, поэтому будьте добры к себе на этом пути. Но, почувствовав желание побаловать себя чем-нибудь роскошным, подумайте, действительно ли это вам сейчас нужно.

Что делать: Подумайте о своих ценностях и о том, как они согласуются с вашими целями, затем поставьте несколько целей и начните постепенное движение в их направлении, выполняя одно маленькое задание за раз.

Чего не делать: Не переусердствуйте с роскошными вещами и изысканными деликатесами.

Самое сильное влияние оказывает на рожденных под знаками Тельца и Стрельца.

Уран

с 29 августа по 27 января

Когда Уран начинает свое ретроградное движение в Тельце, наступает период глубокой трансформации. Освободитесь от застоя и рутины. Примите изменения и бросьте вызов статусу-кво как на личном, так и на общественном уровне. Будьте гибки, чтобы адаптироваться к новым обстоятельствам и исследовать неизведанные территории. Не бойтесь плыть по течению на волнах перемен. Найдите баланс между бунтом и порядком. Проявляйте индивидуальность, но не стремитесь к слишком рискованным приключениям.

Что делать: приспосабливайтесь и пробуйте новое. Стремитесь к золотой середине во всем.

Чего не делать: Не ищите экстремальных приключений.

Самое сильное влияние оказывает на рожденных под знаком Тельца.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, каким трем знакам зодиака сентябрь принесет самые большие изменения.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.