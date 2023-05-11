Кому следует прислушиваться к партнеру, а кого ждет успех уже в ближайшие дни. Гороскоп

Представители некоторых знаков зодиака еще будут ощущать влияние ретроградного Меркурия. Но в целом ситуация начнет улучшаться.

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По словам астрологов, Раки могут проявить чрезмерную эмоциональность, а Тельцам следует уделить внимание здоровью. Рыбы, вероятно, познакомятся с перспективными и влиятельными людьми, которые дадут ценные советы и помогут принять правильное решение по карьере.

Овен

Жизнь будет бурлить вокруг вас: друзья и родные будут веселыми и счастливыми, но вы не сможете разделить их позитивный настрой. Вас будут слишком тревожить мысли и воспоминания о недавнем травматическом событии.

На этой неделе вы можете извлечь большую выгоду от сделки. Звезды предостерегают проявить осторожность, поскольку существует вероятность, что некоторые ценные вещи могут быть утрачены или украдены. На работе атмосфера будет немного напряженной: вы будете колебаться, стоит ли доверять коллегам?

Телец

Астрологи советуют взять несколько дней отдыха и уделить внимание здоровью. В конце недели ситуация улучшится. Чувство юмора может увеличить вашу популярность. Кроме того, вы можете добиться успеха в привлечении внимания многих высокопоставленных лиц. На этой неделе вам придется отправиться в служебную поездку, которую вы давно ждали.

Близнецы

Вы будете полны энтузиазма и с легкостью будете соглашаться на новые проекты, путешествия и предложения. Финансовые проблемы временно отойдут на задний план, вы получите прибыль. В этот период, наряду с основной работой, вы можете активно участвовать во многих общественных мероприятиях. Удачной будет неделя и для тех, кто планирует открыть новый бизнес.

Рак

Вы будете ощущать чрезмерную эмоциональность. Общение может истощить вас. В этот период вам не следует занимать кому-то деньги, иначе могут возникнуть финансовые проблемы. На этой неделе кто-нибудь из родных может стать для вас источником сильного стресса. Вместо того, чтобы спорить и громко доказывать свою точку зрения, единственным лучшим вариантом для вас будет установить границы, чтобы контролировать ситуацию.

Лев

Вам следует уделить внимание физическим нагрузкам, прогулкам, занятиям спортом и правильному питанию. Здоровье может дать сбой. Ваш упорный труд также может наконец-то принести прибыль. На этой неделе у вас может увеличиться количество семейных обязанностей, поэтому вы заметите психологическое напряжение.

Дева

Звезды советуют позаботиться о здоровье членов семьи. Они будут нуждаться в вашей поддержке и заботе. На этой неделе вам удастся решить всевозможные проблемы, мешающие семейному счастью и спокойствию. Вы сможете получить несколько отличных возможностей для карьерного роста.

Весы

Благоприятные транзиты планет помогут укрепить ваше здоровье, а также избавить вас от хронических болезней. Поэтому на этой неделе вы почувствуете себя счастливыми. На работе и в обучении дела также пойдут на лад. Вы сможете решить сложные дела и закрыть важные проекты.

Скорпион

На этой неделе вы получите хорошие новости. У вас не будет недостатка творческих идей, но вам следует использовать эти идеи в правильном направлении и получить хорошую финансовую выгоду. Поэтому вместо того, чтобы тратить время на ненужные вещи, продолжайте упорно работать.

Стрелец

Людям с артериальным давлением, диабетом или ожирением на этой неделе следует особенно заботиться о себе и принимать надлежащие и своевременные лекарства. По возможности стоит даже взять выходные, потому что, по словам астрологов, на работе может быть тяжелая и напряженная атмосфера.

Козерог

Если вы страдали серьезной болезнью, то на этой неделе ваше здоровье может улучшиться благодаря упорной работе врача и надлежащей заботе родных и друзей. Вполне возможно, что кто-нибудь из ваших знакомых или близких может привлечь ваше внимание большими планами и идеями. Будьте особенно осторожны во время разговоров и избегайте чрезмерных волнений.

Водолей

На этой неделе у вас будет много свободного времени, которое вы сможете посвятить творчеству. Также возможны финансовые поступления и возврат средств, которые вы когда-то дали в долг. Что касается карьеры, то в этот период вам следует избегать ненужных промедлений и не откладывать важную работу на потом. Чтобы добиться успеха на этой неделе нужно оставаться преданными своим целям.

Рыбы

Спор на работе может надолго испортить ваше настроение. Пользу и развитие в профессиональном плане принесут новые знакомства с влиятельными людьми. Звезды советуют прислушиваться к их советам и заимствовать их опыт. Это поможет вам принять много правильных решений в жизни. Если в прошлом вы столкнулись с некоторым разочарованием в своей карьере, то на этой неделе дела начнут улучшаться.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, для представителей каких знаков лето будет самым счастливым.

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