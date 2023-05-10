Кого ждет самое счастливое лето: гороскоп для четырех знаков

Лето всегда приносит яркие эмоции. А для представителей трех знаков зодиака это время года станет невероятно счастливым.

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Прогулки на природе, выезды на пикники, плеск реки или шум моря, жаркие дни, романтические вечера и красота вокруг – лето действительно производит незабываемые впечатления. По словам астрологов, планетарные движения с июня по август откроют энергию перемен, поскольку Сатурн, Уран, Нептун, Плутон, Венера и Меркурий будут ретроградными. Любовь, красота, искусство, деньги — все эти аспекты жизни подвергнутся трансформациям в летние месяцы.

Телец

Вы чувствуете себя уверенными, бодрыми и энергичными, поскольку Юпитера продолжит движение через ваш первый дом идентичности. Этот транзит наполнит вас оптимизмом. Вам нужно тщательно обдумать план действий: пересмотреть распорядок дня, учесть возможности на работе или вероятности переездов. Это подходящее время для стратегий и планирования. Попытайтесь оставить прошлое позади.

Лето будет наполнено путешествиями, новыми знакомствами и развлечениями. Вам захочется испытать эмоциональную поддержку от партнера. Марс, планета активности, будет находиться в вашем пятом доме удовольствий, начиная с 11 июля. Вы будете наслаждаться всем, что предлагает вам жизнь. 31 июля Марс образует тригон с Юпитером. Это один из самых больших сигналов в астрологии об удаче, успехе и признании. Действуйте и рискуйте – вы готовы к новым возможностям.

Лев

Вас заметят. Ваши усилия наконец-то оценят. Наступит ваше "звездное время" на работе. Юпитер продолжит транзит через десятый дом карьеры. Вы имеете лидерские качества и любите быть в центре внимания. И летом появится для этого много возможностей.

Чем больше вы готовы выложить себя и работать по полной, тем больше вознаграждений вы получите. Речь идет о потенциальном карьерном росте, рабочих поездках, новых возможностях трудоустройства и об общем профессиональном успехе. 19 июня Юпитер будет в секстиле с Сатурном – вам нужно выбрать правильные возможности и по-настоящему наслаждаться всеми своими достижениями. Позвольте себе быть свободными и сиять.

Стрелец

Юпитер, ваша правящая планета, принесет оптимизм и рост в шестой дом работы и здоровья. В целом, лето будет для вас очень удачным. Если вы ищете работу – найти ее будет легко, собеседования пройдут успешно и вам почти сразу предложат желаемую должность. Вы будете получать удовольствие от этой работы.

Кроме того, вы почувствуете внутреннюю трансформацию. Вам станет понятно, что мечты, к которым вы так стремились еще вчера, сегодня не имеют никакого значения. К примеру, вы очень хотели летом поехать в путешествие: откладывали деньги, смотрели гостиницы, выбирали места. И вдруг вы почувствуете, что никаких поездок на этом этапе вам не нужно. Вам просто хочется уюта и комфорта. Вы лучше проведете время дома за чтением книги или просмотром сериала. Настройтесь на то, чего вы действительно хотите. 31 июля энергичный Марс попадет в тригон с Юпитером в вашем шестом доме работы. Вы можете принимать импульсивные решения, которые положительно отразятся на вашей общественной репутации.

Скорпион

С Юпитером в вашем седьмом доме партнерства и транзитом ретроградной Венеры через ваш десятый дом карьеры, пора принять важные решения в личной жизни и на работе. Будут очень благоприятны изменения в деловом партнерстве. Лето для вас – время активных переговоров и деловых сделок.

Что касается личной жизни, вы почувствуете себя готовыми к новым отношениям, особенно таким, которые дают вам свободу развиваться и познавать себя. Если вы находитесь в отношениях, возможно вы перейдете на следующий уровень: брак, рождение ребенка или важный переезд. 23 августа Марс и Плутон образуют тригон, что даст вам прилив амбиций и подчеркнет ваши лидерские способности.

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