Кому нельзя окунаться в прорубь на Крещение и чем это может грозить: врачи дали ответ

В эту среду, 19 января, православные в Украине и других странах празднуют Крещение Господне, или Крещение. Многие отмечают его крещенскими купаниями, при этом не осознавая, что ныряние в ледяную воду может обернуться негативными последствиями для здоровья.

Ведь категорически запрещено погружаться в прорубь людям с хроническими заболеваниями или после употребления спиртного, не рекомендуют внезапно привлекать к такой традиции и детей. В комментарии OBOZREVATEL медики рассказали, кому нельзя окунаться в прорубь на Крещение и чем это грозит.

Врачи рекомендуют окунаться в ледяную воду тем, кто делает это систематически и понемногу, то есть имеет закаливание. Чтобы это было максимально безопасно, нужно:

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купаться в специально отведенных водоемах ;

заходить в воду медленно ;

не нырять вниз головой.

"Голову вообще желательно не мочить, ведь на улице холодно и это может привести к спазму сосудов головного мозга", – объяснила врач-терапевт Первого территориального медицинского объединения города Львова Соломия Лукач.

На Крещение категорически нельзя нырять в ледяную воду людям, имеющим:

сердечно-сосудистые заболевания ;

частые колебания артериального давления (в частности, артериальную гипертензию );

минимальные проявления вирусной инфекции ;

другие патологии.

Медик подчеркнула, что перед окунанием в прорубь не рекомендуется употреблять спиртные напитки. Ведь это провоцирует расширение сосудов, что приводит к более быстрому переохлаждению.

В воде советуют находиться как можно меньше времени – не более одной минуты.

"Когда выходите из воды, надо обтереться сухим полотенцем и одеться в сухие вещи. Также желательно иметь с собой горячие напитки, чтобы сразу согреться", – рассказала терапевт.

Можно, однако медики считают, что для малышей это нецелесообразно – из-за риска возникновения заболеваний, а также их осложнений. Особенно не рекомендуется детям, имеющим хронические или сопутствующие недуги.

Если же родители намерены приучить ребенка к крещенским купаниям, то перед этим обязательно должны посоветоваться с педиатром.

"Окунаться детям можно с 10 лет, а подготовка должна проходить примерно с полутора лет", – отметила в комментарии OBOZREVATEL врач-педиатр Первого территориального медицинского объединения города Львова Оксана Романов.

По ее словам, для этого родители еще с детства должны приучать ребенка, периодически обливая его ручки и ножки ледяной водой, позволять принимать контрастный душ, купаться в реке, море и летом ходить босяком по траве.

Если планируете окунуться с ребенком в прорубь, позаботьтесь о том, чтобы он был сыт, а одежда – удобна для быстрого переодевания. Стоит взять для малышей большое теплое полотенце, а еще коврик, чтобы стать, выйдя из водоема.

"Окунание должно быть непродолжительным, несколько секунд. Очень важно потом ребенка согреть, в том числе и теплым чаем", – подытожила специалист.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Крещения, 18 января, православные украинцы отмечают Крещенский сочельник, который еще называют Голодным вечером или Голодной кутьей. О том, что можно делать, а к чему лучше не прибегать в этот день – читайте в материале.