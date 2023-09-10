Кому и когда можно не снимать головной убор в помещении: правила этикета

Все мы с детства знаем, что мужчина должен в помещении снимать свой головной убор. Впрочем, современные правила этикета все больше отходят от жестких консервативных норм. Случилось так и с "шляпным этикетом".

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OBOZREVATEL поинтересовался, что говорят на этот счет современные эксперты по правилам поведения. И рассказывает, когда нужно снимать в помещении головной убор, а когда это совсем необязательно.

Этикет для мужчин

Требование снимать головной убор в любом помещении сильно смягчилось, и в большинстве случаев мужчине можно оставаться в кепке, шапке или шляпе, когда он заходит в здание. Хотя некоторые исключения до сих пор существуют.

Так головные уборы следует снимать в ресторане, если вы сидите за столиком. Однако если вы проводите время в баре, можете об этом не беспокоиться.

В общественных местах, таких как вестибюль, лифт, коридор, общественный транспорт, вполне нормально не снимать шляпу. Однако, когда вы входите в места, которые считаются приватными, например, чей-то офис, дом или квартира, вежливее снять головной убор.

Любые головные уборы следует снимать при исполнении государственного гимна или подъема государственного флага. Это же правило касается похоронных процессий. После всех формальных торжеств аксессуар можно будет снова надеть на голову.

В кинотеатре или кинотеатре нужно снимать с головы все, включая компактные предметы. Ваша кепка или шляпа могут закрыть другим людям обзор, а это очень грубо и невежливо.

Ношение головных уборов в религиозных учреждениях неуместно, кроме случаев, когда этого требуют традиции конкретной религии. К примеру, находясь в синагоге необходимо надеть кипу.

Жестом вежливости считается, если мужчина снимет шляпу, когда рядом с ним находится женщина. Также специалисты советуют снимать головной убор, когда женщина проходит мимо. Вернуть его на место можно, когда она пройдет дальше или когда вы начнете вместе куда-то идти или заведете беседу. Это несколько устаревшее правило, но им можно воспользоваться, чтобы продемонстрировать женщине особое отношение к ней – подобный сигнал считывается очень легко.

Этикет для женщин

Традиционно головной убор считается неотъемлемой частью женского наряда, поэтому снимать его в помещении этикет не требует. Впрочем, и здесь есть свои нюансы.

Если речь идет о кепке, бейсболке или другом головном уборе унисекс, его нужно снимать во время исполнения государственного гимна или поднятия флага наравне с мужчинами. То же касается похоронной процессии.

Головные уборы, предназначенные исключительно для защиты от непогоды – дождя или холода – в помещении следует снимать. Они не считаются частью костюма.

Большие головные уборы – с широкими полями или высокие – нужно снимать там, где они могут закрывать обзор для других людей. Например, в театре или в кино. Однако на выставке, где зрители свободно передвигаются между экспонатами, это требование можно не выполнять.

Несколько дополнительных правил

Снятую шляпу нужно держать наружной частью к другим людям. Держите ее в руках или положите на колени, но ни в коем случае не показывайте изнанку другим.

Касаться чужого головного убора – это грубость. Особенно касаться без разрешения.

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