Кому и когда можно не снимать головной убор в помещении: правила этикета
Все мы с детства знаем, что мужчина должен в помещении снимать свой головной убор. Впрочем, современные правила этикета все больше отходят от жестких консервативных норм. Случилось так и с "шляпным этикетом".
OBOZREVATEL поинтересовался, что говорят на этот счет современные эксперты по правилам поведения. И рассказывает, когда нужно снимать в помещении головной убор, а когда это совсем необязательно.
Этикет для мужчин
Требование снимать головной убор в любом помещении сильно смягчилось, и в большинстве случаев мужчине можно оставаться в кепке, шапке или шляпе, когда он заходит в здание. Хотя некоторые исключения до сих пор существуют.
- Так головные уборы следует снимать в ресторане, если вы сидите за столиком. Однако если вы проводите время в баре, можете об этом не беспокоиться.
- В общественных местах, таких как вестибюль, лифт, коридор, общественный транспорт, вполне нормально не снимать шляпу. Однако, когда вы входите в места, которые считаются приватными, например, чей-то офис, дом или квартира, вежливее снять головной убор.
- Любые головные уборы следует снимать при исполнении государственного гимна или подъема государственного флага. Это же правило касается похоронных процессий. После всех формальных торжеств аксессуар можно будет снова надеть на голову.
- В кинотеатре или кинотеатре нужно снимать с головы все, включая компактные предметы. Ваша кепка или шляпа могут закрыть другим людям обзор, а это очень грубо и невежливо.
- Ношение головных уборов в религиозных учреждениях неуместно, кроме случаев, когда этого требуют традиции конкретной религии. К примеру, находясь в синагоге необходимо надеть кипу.
- Жестом вежливости считается, если мужчина снимет шляпу, когда рядом с ним находится женщина. Также специалисты советуют снимать головной убор, когда женщина проходит мимо. Вернуть его на место можно, когда она пройдет дальше или когда вы начнете вместе куда-то идти или заведете беседу. Это несколько устаревшее правило, но им можно воспользоваться, чтобы продемонстрировать женщине особое отношение к ней – подобный сигнал считывается очень легко.
Этикет для женщин
Традиционно головной убор считается неотъемлемой частью женского наряда, поэтому снимать его в помещении этикет не требует. Впрочем, и здесь есть свои нюансы.
- Если речь идет о кепке, бейсболке или другом головном уборе унисекс, его нужно снимать во время исполнения государственного гимна или поднятия флага наравне с мужчинами. То же касается похоронной процессии.
- Головные уборы, предназначенные исключительно для защиты от непогоды – дождя или холода – в помещении следует снимать. Они не считаются частью костюма.
- Большие головные уборы – с широкими полями или высокие – нужно снимать там, где они могут закрывать обзор для других людей. Например, в театре или в кино. Однако на выставке, где зрители свободно передвигаются между экспонатами, это требование можно не выполнять.
Несколько дополнительных правил
- Снятую шляпу нужно держать наружной частью к другим людям. Держите ее в руках или положите на колени, но ни в коем случае не показывайте изнанку другим.
- Касаться чужого головного убора – это грубость. Особенно касаться без разрешения.
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