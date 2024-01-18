Комнатные растения, которые привлекут в дом удачу и деньги в 2024 году: список за фэн-шуй

Восточную астрологию и практику фэн-шуй используют для обустройства помещения по благоприятным канонам. Сторонники суеверий верят, что определенные растения могут привлечь в дом удачу и деньги.

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Эксперты составили рейтинг лучших декоративных растений, которые не только станут украшением дома, но и положительно влияют на пространство. Антуриум наполнит дом романтикой, а орхидеи принесут здоровье и долголетие.

Антуриум

Антуриум – это небольшое деревце, за которым легко ухаживать. Растение достаточно неприхотливое, не требует много воды или удобрений. Антуриумы бывают разных цветов, включая белый, розовый, синий и красный, причем красный сорт олицетворяет любовь и романтику.

Бамбуковые растения

Бамбуковые растения являются символом богатства и изобилия. Специалисты фэн-шуй говорят: если хотите привлечь удачу, поставьте в гостиную бамбук. Взрослые деревья обычно имеют высоту всего 30-50 см. Это растение имеет прямостоячий стебель с узлами на стволе, расположенными на расстоянии 2-3 см друг от друга. В восточной культуре бамбук, по поверьям, может отогнать злых духов.

Жимолость

Жимолость – одно из самых известных растений в фэн-шуй. Ее также называют цветком счастья. На черенке есть пять листочков, представляющих пять элементов, поэтому жимолость также помогает сбалансировать жизнь, говорят специалисты восточной философии. В народе верят, что если это растение поставить в юго-восточном углу дома, то у семьи никогда не будет материальных проблем. За жимолостью легко ухаживать: она не требует много воды и предпочитает яркое освещение.

Бабочка аглаонема

Листовые пластины аглаонемы-бабочки крупные и длинные. Темно-розовый цвет будет распределяться по-разному в зависимости от вида растения. В восточной философии цветок ассоциируется с богатством и удачей.

Пуансетия

Пуансетия – растение, приносящее удачу и успех благодаря характерному красному цвету. Специалисты фэн-шуй отмечают: если в 2024 году люди стихии Огня посадят и будут ухаживать за пуансетией, они пожнут удачу и успех во всех сферах.

Магнолия

Магнолия олицетворяет удачу, процветание и богатство. Для лучшего энергетического потока специалисты по восточным практикам советуют поставить магнолии в восточной или юго-восточной части дома.

Денежное дерево

По правилам фэн-шуй, денежное дерево олицетворяет не только богатство, но и здоровье и обучение. Форма растения подчеркивает важность прогресса и устойчивости в стремлении к постоянному усовершенствованию.

Розмарин

Розмарин – это растение, происходящее из Средиземноморья. Розмарин используется не только как декоративный элемент. Он незаменим для изготовления лекарств и эфирных масел. Естественно, его используют как приправу к блюдам. В восточной философии розмарин – священное растение, обладающее способностью связывать жизнь и смерть. Розмарин также олицетворяет верность и благодарность, приносит удачу и мир в дом.

Базилик

Базилик – это однолетнее травянистое растение, достигающее примерно 40-50 см в высоту, в зависимости от качества почвы и расстояния посадки. Эту ароматная зелень используют как приправу к повседневным блюдам. В восточной философии базилик считается растением для защиты дома от всего злого.

Орхидея

Орхидеи являются символами красоты и любви, а также изысканности, единства и плодородия. По восточным верованиям, эти цветы приносят удачу, бодрость и долголетие.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие растения считают символами удачи и процветания.

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