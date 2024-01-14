Эти растения считают символами удачи и процветания: список и уловки ухода

Комнатные растения могут радовать нас не только лишь видом собственной зелени. Некоторые приписывают определенным растениям способность притягивать в дом позитив. Так философия фэн-шуй утверждает: живая зелень, особенно цветущая, способствует улучшению энергетики жилища. Кстати, наука с этим утверждением в целом соглашается: по данным нейроученых и психологов, созерцание живых листьев помогает снизить уровень стресса.

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Но отдельным растениям приписывают способность повышать уровень благосостояния. Верить в это или нет – решать вам. А OBOZ.UA расскажет немного больше об этих растениях и уходе за ними.

Пахира (каштан малабарский)

В английском языке это тропическое дерево так и называют – денежное. Оно вполне комфортно чувствует себя в домашних условиях. Все, что ему понадобится, это яркий рассеянный свет и периодический полив, после того как просохнет верхний слой почвы. Пересаживать пахиру нужно раз в 2-3 года, или непосредственно когда она перерастет свой горшок и ее корни начнут скручиваться и пробиваться наружу. Обрезать дерево необходимости нет. Пахира хорошо чувствует себя в помещении зимнего сада, но наш климат при выращивании на улице вряд ли перенесет.

Крассула

А этот суккулент называют денежным деревом уже в наших краях. Все из-за мясистых овальных листиков, формой напоминающих монеты. Крассула не нуждается в частом поливе. Напротив, избыток влаги может ее быстро погубить. Так что, если вы забывчивый садовод, но живой зелени в доме хочется, это растение может вам подойти. Не ставьте ее под прямые солнечные лучи и не переживайте из-за перепадов температур – крассула переносит как достаточно холодный воздух (но выше +10), так и настоящую жару.

Замиокулькас

Народное название этого африканского растения еще более красноречиво. Замиокулькас называют долларовым деревом и приписывают ему способность хорошо влиять на достаток жильцов дома. Особенно хорошей приметой считается, если он зацветет. Это якобы обещает неожиданную прибыль. При этом ухаживать за растением чрезвычайно легко. Полив ему нужен нечастый – всю необходимую воду замиокулькас запасает в клубне и может даже заболеть, если поливать его щедро. К освещению он тоже неприхотлив, просто в темных помещениях его листва будет мельче. Опрыскивать цветок не надо, но время от времени можно протирать листики от пыли, чтобы они сохраняли свой глянцевый блеск.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие комнатные растения лучше всего выращивать на кухне.

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