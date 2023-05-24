Кого ждут интриги, а кого – истощение: гороскоп для всех знаков до конца недели

Уже на эти выходные планеты обещают всем знакам зодиака такое сочетание романтической Венеры с изобретательным Ураном, что интересных встреч просто не избежать. Это будет хорошее время для экспериментов с внешностью. Однако сосредоточиться на чем-то важном будет достаточно сложно.

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Астрологи составили прогноз для всех знаков зодиака до конца этой недели. Узнайте, что он вам принесет.

Овен

Пора воплотить ваши идеи в жизнь. Думайте вслух – так вы можете увидеть нестандартные решения своих проблем. Дорога к цели в эти дни легкой не будет – вас ждут "лежачие полицейские", но они даны вам для того, чтобы лучше рассмотреть мир вокруг и понять ситуацию. Однако не увлекайтесь домашними делами, если они вызывают у вас стресс – делайте только самое необходимое.

Телец

Все, что вы представите на этой неделе для своего дома – каким должно быть ваше жизненное пространство – легко будет реализовать. Вашего финансового чутья должно хватить, чтобы сформировать под это разумный бюджет. На выходных вы можете начать сомневаться в своей карьерной траектории – задумайтесь о переменах, вам должна прийти хорошая идея.

Близнецы

Возьмите на себя инициативу, но не забывайте о деликатном подходе при обсуждении своих мыслей, ведь ваша страсть в высказываниях может сбивать людей с толку. Практикуйте активное слушание чтобы быть на одной волне с близкими. Если вам захочется внести изменения в свое жизненное пространство, будьте осторожны с расходами. И отдайте предпочтение концептуальным структурным правкам, а не эстетическим изменениям.

Рак

Прислушайтесь к своей интуиции. Вам может прийти интересное карьерное предложение, которое раскроет перед вами большие перспективы. Но постарайтесь не принимать решения под влиянием эмоций. И не торопитесь хвастаться перед близкими. Ваши друзья с радостью поддержат вас, но практика смирения будет иметь решающее значение, чтобы от успеха вам не вскружило голову. Оставайтесь уравновешенными.

Лев

Дружба сделает вашу жизнь ярче. Проявите инициативу и пригласите своих близких отдохнуть вместе. Также конец недели станет для вас хорошим временем, чтобы осмотреть свои профессиональные достижения – это может вдохновить вас с новым энтузиазмом погрузиться в рабочие проекты. Воспользуйтесь этим моментом, чтобы подойти к прокладыванию пути вперед творчески.

Дева

Начало недели вы провели, желая уединения, теперь настала пора для общения и творческих занятий с друзьями. Так вы можете создать весьма прибыльную бизнес-идею. Проведите мозговой штурм, полагайтесь на свое воображение и здравый смысл. Но в выходные не забудьте отдохнуть. Если что и будете делать, то пусть это будут только самые важные дела.

Весы

Вы на пике своей энергии – это хорошее время, чтобы спланировать что-то важное со своим близким человеком. Совместный отпуск, поездка на желанный концерт, интеллектуальные и творческие занятия. Позаботьтесь обо всех деталях и вы получите романтическое приключение, в котором так давно нуждались.

Скорпион

Внимательно следите за тем, какие контракты вы подписываете или согласовываете. Ваши интуиция и проницательность помогут вам узнать плохое предложение – прислушайтесь к ним. Также будьте осторожны относительно того, с кем вы планируете сотрудничать. Выходные посвятите легкому общению с родными и друзьями – играйте в игры, гуляйте на свежем воздухе, любуйтесь звездами.

Стрелец

Всеми силами сохраняйте мир и согласие со своим окружением. Ваша правота – это важно, но доказав ее, вы можете потерять чрезвычайно ценные отношения. Когда вы будете заниматься делами, проявляйте креативность и сможете добиться больших результатов за короткий промежуток времени. Но на выходных постарайтесь отложить всю работу в сторону.

Козерог

Вы можете почувствовать, что все ваши отношения словно повисли в воздухе. Общение не складывается, романтика куда-то убегает. Если вы одиноки, можете заметить, что интересующий вас человек кажется немного рассеянным или нервным. Снимите напряжение благодаря своему чувству юмора и наслаждайтесь тем, как между вами возникает искра.

Водолей

Ваш творческий разум стремится к стабильности, займите его приятной работой по дому – приготовлением пищи, декорированием помещений. Восстановите связь со своим внутренним художником. В отношениях вы можете почувствовать, что стали расходиться во взглядах со своей половинкой. Попытайтесь стать на ее место, и вы увидите хороший выход из ситуации.

Рыбы

Вы можете добиться практически всего, о чем задумали, но придется посвятить себя делу полностью. Но постарайтесь избегать излишней драмы в рабочей среде. Сосредоточьтесь на собственных задачах и опасность потеряться в эмоциях пройдет. В отношениях также старайтесь посвятить время расслабленному досугу вместе, например, посмотрите фильм, лежа в постели.

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