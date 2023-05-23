Как сезон Близнецов повлияет на каждый знак зодиака: гороскоп на май и июнь

Сезон Близнецов повлияет на представителей всех знаков зодиака. На смену чувственной и стабилизирующей энергии Тельца придут активные и непредсказуемые импульсы.

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Близнецы – изменчивый воздушный знак, влияющий на каждый знак зодиака уникальным и сильным образом. По словам астрологов, Солнце войдет в Близнецы и сразу образует тригон с трансформирующим Плутоном в Водолее. Наступает период яркой социальной жизни, судьбоносных событий, знакомств, путешествий, импульсивных поступков и невероятных открытий. Вы словно расширите горизонты и сможете взглянуть на одну ситуацию с разных точек зрения – это поможет принять правильное решение.

Овен

Вы будете более активными, любознательными и болтливыми, чем обычно. Сезон Близнецов принесет интересные встречи, новые знакомства и множество ярких впечатлений. Вы будете сиять в кругу друзей, на работе или даже на сцене. Вы не только будете чувствовать себя более открытыми и общительными, но и захотите поделиться своей энергией и своими идеями.

Телец

Сезон Тельцов позади, так что в вашей жизни будет нарастать волнение. Подготовьтесь подвести итоги, оценить финансовое состояние и пересмотреть ваши отношения с партнером. Астрологи говорят, что вы двигаетесь к определенному поворотному моменту в вашей жизни. Он связан с Юпитером в Тельце, который объединит свои силы с Северным Узлом Судьбы 1 июня. Этот транзит словно предоставит вам возможность стать тем, кем вам суждено стать.

Близнецы

Настало ваше звездное время. Вы словно увидите все вокруг – и себя в том числе – в другом свете. Прошлый год был тяжелым, даже переломным. Вы совершили много ошибок, но осознали еще больше уроков. Теперь вы готовы действовать. Ответы на некоторые вопросы могут изменить все.

Рак

Сезон Близнецов обычно активный, насыщенный, импульсивный, поэтому вам будет трудно успевать за событиями. Транзит Солнца через ваш 12-й дом духовности и внутренних рефлексий будет способствовать замедлению и переосмыслению. Вам нужно побыть наедине, чтобы действительно исцелиться. Не забывайте об отдыхе. Если есть возможность, возьмите отпуск по работе.

Лев

Сезон Близнецов побуждает вас больше думать о своем видении будущего, особенно о том, как вы можете помочь сделать мир лучше. Это период перезагрузки и трансформации. Вы имеете выраженные лидерские качества, поэтому пора действовать. Вы будете двигаться к цели, которая спасет и подарит чувство внутреннего освобождения.

Дева

Сезон Близнецов может сопровождаться большим давлением и нагрузками на работе, но вы готовы выполнить все задания. Это лучшее время для развития карьеры. Вы готовы работать на полную, даже без выходных, ради достижения результата. По всей вероятности, вы встретите людей, которые станут вашими наставниками в профессиональном плане.

Весы

Сезон Близнецов будет побуждать жить полной жизнью. Вы почувствуете жажду знаний, путешествий и поиска истины. Это благоприятное время, чтобы взять отпуск и уехать в путешествие. Прислушайтесь к себе: возможно, вы давно хотели чему-нибудь научиться. Попытайтесь записаться на курсы, вернуться к учебе или просто заняться самообразованием.

Скорпион

Вам захочется погрузиться во внутренний мир. Активная жизнь истощила вас. Попытайтесь побыть наедине, отдохнуть, уделить время хобби и творчеству. Вам нужно набраться сил перед новым рывком.

Стрелец

Неоднозначный период: вы можете найти новых друзей, но есть возможность столкновения и конфронтации с врагами. Солнце будет проходить через ваш седьмой дом партнерства и значимых людей. Есть вероятность, что вы начнете новые отношения.

Козерог

Вы всегда были слишком целеустремленными и трудолюбивыми, однако в сезон Близнецов вы будто почувствуете новый прилив энергии. Вы будете даже более продуктивны, чем обычно. Но звезды советуют не перенапрягаться и обязательно уделить внимание здоровью.

Водолей

Сезон Близнецов даст вам миллион поводов для празднования. Вдруг вы поймете, что стакан наполовину полон, а в жизни так много поводов для радости. Вам хочется творить, рисовать, писать книги, делиться радостью и оптимизмом. В конце концов сезон Близнецов активирует ваш пятый дом романтики и самовыражения. В этот период есть очень высокие шансы познать любовь с первого взгляда.

Рыбы

Чрезмерная энергия сезона Близнецов может обернуться для вас стрессом. Вы творческие мечтатели, а лавина внезапных импульсивных событий может просто сбить вас с ног. Астрологи советуют не слишком переживать и уделить больше времени партнеру, друзьям или семье. Несмотря ни на что, сезон Близнецов всегда поощряет к любви и взаимопониманию.

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