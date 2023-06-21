Кого скоро ждут драмы и споры: гороскоп до конца недели

Неделя принесет положительную энергию, а сезон Рака станет временем невероятных эмоций и открытий. Наслаждайтесь теплым летом и позвольте себе повеселиться.

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Астрологи советуют отвлечься от всех проблем и не дать травматическому прошлому испортить ваше настоящее. Близнецам стоит уехать в путешествие, а Рыбы, вероятно, разочаруются в любви.

Овен

Обратите внимание на потребности ближних – партнер, друзья или семья ждут вашей поддержки. Эмпатия и умение слушать помогут устранить сложные проблемы. Это усилит ваши связи. Вы даже можете осознать, насколько эгоистично было ваше поведение в прошлом – вы просто не находили времени для самых важных людей.

Телец

Звезды советуют действовать увереннее: высказывайте мнения, предлагайте идеи. Будьте более открыты ко всему, что происходит вокруг. Не игнорируйте приглашение на социальные мероприятия.

Близнецы

Вы владеете замечательными коммуникативными навыками, так не пора ли собрать вокруг себя команду единомышленников и отправиться в летнее путешествие? Попытайтесь построить общие планы и определить маршрут. Не бойтесь выходить из зоны комфорта.

Рак

Вы захотите провести время наедине. Вероятно, будут сомнения относительно друзей: вы не уверены, действительно ли они на вашей стороне или просто делают вид. Вы будете сомневаться в их верности. Вам нужно поразмышлять и понять свои ощущения относительно этой ситуации.

Лев

Вам нужно отдохнуть – вы слишком измотались на работе. Пригласите друзей на вечеринку, в кино или организуйте свидание с партнером. Пора наслаждаться летом.

Дева

Долгое время вы были слишком заняты работой и не обращали внимания на личную жизнь. Пора решить, готовы ли к новым отношениям. Это ваша история и только вы можете решить, какого партнера предпочитаете видеть рядом. Вам нужно принять решение, чтобы справиться с эмоциями и двигаться вперед.

Весы

Неделя будет наполнена позитивом. У вас есть выносливость и сила, чтобы справляться с проблемами и получать из любой ситуации только самое лучшее. Вы сможете решить важные вопросы и освободить пространство для чего-нибудь прекрасного.

Скорпион

Конец каждого счастливого фильма вызывает у вас щемящие эмоции: вы так сильно хотите ярких чувств. На этой неделе вы будете пытаться жить мечтами, однако реальность очень быстро внесет коррективы. Вы увидите, что нет такого понятия, как долго и счастливо, и в любых отношениях есть проблемы.

Стрелец

Придется решать финансовые проблемы. Вероятно, нужно будет искать подработку или дополнительный источник дохода. Не беспокойтесь – вам все удастся, однако придется выйти из зоны комфорта.

Козерог

Неделя будет насыщенной событиями. Вы будете в центре внимания – вам захочется новых знакомств, флирта, вечеринок и ярких впечатлений. Одинокие Козероги, вероятно, начнут новый роман.

Водолей

Не сдерживайтесь в последующие дни – будьте самой подлинной версией себя. Это значит, что не следует ставить себя на второй план. Сезон Рака поощряет вас показать свою артистическую сторону.

Рыбы

Даже если вы недавно разорвали отношения с близким другом или любимым человеком, это не значит, что вы должны закрыться в своем панцире и перестать верить в любовь. Дайте себе время на исцеление – пусть ваши эмоции на этой неделе медленно утихают.

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