Начнется новый цикл отношений и карьеры: гороскоп для всех знаков на неделю

Начать неделю в новом лунном цикле значит сделать хотя бы один шаг к своей цели. Возьмите ручку или телефон, свяжитесь со старым другом или родственником, по которому вы соскучились. Проводите время с самыми близкими. Сейчас для всех знаков приходит время налаживать и укреплять связи.

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Что именно ожидает каждый отдельный знак зодиака, астрологи рассказали в гороскопе на неделю. Узнайте свой прогноз.

Овен

Воплощайте свои желания прямо сейчас. И привлеките к этому свое писательское мастерство. Представьте, чего вы хотите в жизни и подробно опишите это на бумаге или в заметках смартфона. Визуализируйте, как вы можете максимально использовать потенциал своего нынешнего положения. Создавайте увлекательные истории и связывайтесь с влиятельными контактами. Не забудьте собрать все нужные цифры – никогда не знаешь, когда они могут пригодиться. Также направьте свою энергию на создание гостеприимного дома для друзей и семьи. Пусть ваш дом станет центром любви, смеха и объятий.

Телец

Новолуние активизирует вашу зону денег и ценностей. Поэтому подумайте о том, что для вас финансовая стабильность и успех, к которым стремитесь именно вы. Дайте Вселенной знать, что вы готовы получить все это. Обязательно привлеките силу своего окружения – не отказывайтесь от помощи близких. Общайтесь, сотрудничайте и стройте отношения с теми, кто находится в вашем непосредственном окружении. Вы никогда не знаете, кто может быть ключом к открытию новых возможностей. Поделитесь своим опытом, обменяйтесь идеями и продемонстрируйте уникальные таланты. Это заложит основы вашего процветания

Близнецы

Новая Луна родилась в вашем знаке, поэтому все, что вы пожелаете себе сейчас, обязательно сбудется. Так что хорошо подумайте, что вам действительно нужно. Для этого проведите определенный ритуал любви к себе зажгите благовония, возьмите красивый блокнот и ручку и подробно распишите свои мечты и планы. А затем в течение всего лунного цикла двигайтесь к этим целям. Также откажитесь от лишних подписок и расходов, которые без дела истощают кошелек. Лучше направьте эти средства на что-нибудь действительно полезное. И следите за состоянием своего тела.

Рак

Ваш сезон начинается – приветствуйте Солнце в своем знаке. Определите все свои значимые связи и расскажите этим людям, как и почему они вам важны. Этот лунный цикл – это время для вас исследовать свою мистическую, таинственную сторону. Почувствуйте энергию, которая вас наполняет, и направьте ее на исполнение своих желаний. Однако действуйте обдуманно. Звезды советуют вам праздновать грядущий день рождения стильно и принимать всю любовь, которую вам будут дарить близкие. Вы все это заслужили своим бережным отношением к другим и мудростью.

Лев

Представьте круг общения, который дает вам такую поддержку, которая нужна вам, которая поднимает вам настроение и вдохновляет на успехи. Это и есть тот дар, который вы можете получить прямо сейчас. Развивайте свой внутренний мир и погружайтесь в медитацию, чтобы познать себя глубже. Позвольте повседневным заботам раствориться, чтобы увидеть свой внутренний свет и его силу. Чем лучше вы соединитесь со своим внутренним "я", тем легче будет Вселенной подталкивать вас в правильном направлении.

Дева

Новолуние активизирует вашу профессиональную зону, поэтому сейчас самое время ставить карьерные цели. И наметить шаги, необходимые для их достижения. Это ваше летнее напоминание о том, что нужно окружить себя вдохновляющими вас единомышленниками. Ищите профессиональные и личные сети и сообщества, соответствующие вашим увлечениям и ценностям. Сотрудничайте и общайтесь с другими людьми, которые разделяют ваше видение – они могут открыть вам большие возможности. Поливайте то, что хотите вырастить, и уже скоро сможете насладиться плодами.

Весы

Вы хотите нового опыта и пора его получить. Расширяйте свой кругозор, прыгайте в неизвестное, чтобы вынести сокровища знаний и опыта. Также подумайте о своей карьере. Вселенная призывает вас объединить ваши новообретенные мудрость и опыт с вашей профессиональной рутиной. Покажите миру, чего вы стоите – демонстрируйте харизму и дипломатичность. То, что сейчас для вас неизвестно, уже скоро станет вашей путеводной звездой.

Скорпион

Постарайтесь сохранять нейтралитет по всем сложным вопросам этого месяца. Ваша мудрость будет нужна людям, поэтому вам так важно избегать предвзятости. В романтических отношениях проявляйте страсть и готовность исследовать новые горизонты в тесном контакте с партнером. Скажите "да" любому опыту и возможностям, которые расширят ваш кругозор и подпитают ваш разум. Обучение, путешествия, иностранные культуры и кухни – все это нужно вам прямо сейчас.

Стрелец

Вы готовы пожертвовать своим врожденным стремлением к свободе ради стоящих отношений. Определите, что вы хотите испытать и почувствовать, соедините чувство свободы с преданностью, доверием и интеллектуальной совместимостью. Воспринимайте отношения не как обязательства, а как вид сотрудничества, способный обогатить всех участников. Ближе к концу недели темп событий замедлится, и вы увидите свои скрытые эмоции. Поддерживайте друг друга с помощью нежных разговоров, не бойтесь демонстрировать уязвимость – это вас только сблизит.

Козерог

Хотите быстро добиться успеха в жизни? Прямо сейчас запишите свои планы на один, шесть и двенадцать месяцев. Подумайте, какую пользу вы могли бы извлечь из лучшего общения на работе, более эффективного метода обмена идеями? Заботьтесь о себе и своих чувствах. И не забывайте делиться теплом со своими близкими. Помните о своем влиянии на людей или о том, как на вас влияют другие. Те, кто знают вас лучше всего, дадут вам отличные советы. Поэтому посвятите им как можно больше времени.

Водолей

Запишите для себя десять обязательств, которые вы готовы взять на себя в личной и творческой жизни. Независимо от того, есть у вас любимый человек или нет, нашли ли вы свое хобби или до сих пор в поиске. Для вас будет очень важно наполнить эти сферы радостью и новыми впечатлениями. Развивайте свой талант, заботьтесь об отношениях. Сейчас это ваш личный путь к самопознанию, который принесет вам много пользы. Примите свой особый интерес и поделитесь им со своим окружением, когда будете к этому готовы. Развивайте полезные связи.

Рыбы

Семья, ваше личное пространство, ваш внутренний мир — все это крайне важно сейчас. Подумайте, какого общения, какой степени близости и какого уюта вы хотите. Назначьте свидание партнеру или любовному интересу или устроите семейный вечер. В идеале это должна быть встреча у воды, чтобы насладиться и общением и летним теплом. Это время для вашего "я". Если вы работаете над вдохновляющим вас творческим проектом, уделите ему внимание и позвольте вдохновению направлять вас. Для Рыб творчество – это практически духовная практика, поэтому наслаждайтесь процессом и не поддавайтесь искушению вернуться к мирским задачам за счет этого священного пространства.

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